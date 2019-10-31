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31 октября 2019, четверг, 16:04 175
Верховная Рада и партии 2019-10-31T16:07:05+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" угрожает журналистам уголовным преследованием за публикацию смс депутатов в Раде

"Слуга народа" угрожает журналистам уголовным преследованием за публикацию смс депутатов в Раде

Слуга народа, Александр Корниенко, Богдан Яременко
Александр Корниенко. Фото: Фото: Макс Левин/
Александр Корниенко. Фото: Фото: Макс Левин/"Левый берег"

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко, который не видит причин применять санкции к своему оскандалившемуся однопартийцу Яременко, считает вмешательством в личную жизнь съемку личной переписки депутатов в зале заседаний Рады и угрожает журналистом уголовным преследованием за подобные действия. Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

Так, депутат отметил, что в Уголовном кодексе есть статья о вмешательстве в личную жизнь и посоветовал фотокорреспондентам быть "внимательнее" в своих поступках.

"У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно", - заявил политик.

Как сообщали Українські Новини, 30 октября Яременко заявил о сфабрикованности им переписки с проституткой.

Позже Яременко удалил пост, в котором сообщал, что перепиской с проституткой он хотел обмануть журналистов, чтобы показать их непрофессионализм, и извинился.

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