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31 жовтня 2019, четвер, 17:02 12
Верховна Рада і партії 2019-10-31T17:14:52+02:00
Українські Новини
Помічений у секс-скандалі депутат Яременко погрожує посадити журналістів на 7 років за публікацію його листува

Помічений у секс-скандалі депутат Яременко погрожує посадити журналістів на 7 років за публікацію його листування

Верховная Рада, Секс-скандал, Слуга народа, Богдан Яременко, Повії
Богдан Яременко. Фото: Facebook Богдан Яременко
Богдан Яременко. Фото: Facebook Богдан Яременко

Голова комітету Верховної Ради з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко ("Слуга народу") вибачився за своє листування на засіданні парламенту і нагадав про кримінальну відповідальність за порушення його таємниці.

Про це він повідомив на засіданні Ради, передають Українські Новини.

"Перш за все хочу почати з вибачень перед тими, кому я за останні пару днів приніс незручності і некомфортну ситуацію. Насамперед, це моя сім'я, вони не заслужили цього. Моя дружина - єдина в житті, яка знає про мене все, не має до мене претензій саме тому, що знає про мене все. Мають інші", - сказав Яременко.

Депутат вибачився перед фракцією, Президентом і виборцями.

Також політик нагадав про кримінальну відповідальність за порушення таємниці його листування.

"Якщо у моєї дружини немає до мене претензій, у кого є претензії? Претензії є у моралістів. Так ось, дорогі друзі, якщо ви хочете поговорити про мораль і про закон, то давайте. У цій країні існує закон, який захищає мою і кожного з вас особисту переписку. Опублікування переписки є кримінальним злочином і той, хто зробив це заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую, я просто нагадую про закон і мораль, які для всіх одні", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня Яременко заявив про сфабрикованности ним листування з повією.

Пізніше він видалив пост, в якому повідомляв, що листуванням з повією він хотів обдурити журналістів, щоб показати їх непрофесіоналізм, і вибачився.

Після інциденту Арахамія запропонував звільнити Яременко з посади голови міжнародного комітету через повій, хоча перед цим "Слуга народу" ухвалили рішення не карати Яременко.

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