Офіс Президента розсекретив частину документів НКВС про депортації і тортури кримських татар у 1944

У той час як Моніторингова місія ООН закликає Росію зняти заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, Офіс Президента передав Меджлісу розсекречені документи НКВС про депортації і тортури кримських татар у 1944 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Київський інститут судових експертиз повідомив Офісу Президента про існування документів про депортацію.

Президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям зібрати інформацію, яка є в архівах і досі не була оприлюднена.

Заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов зазначив, що це перший етап оприлюднення розсекречених документів, пов'язаних з геноцидом кримських татар.

"Це жахлива історія про те, як люди по 28 діб їхали без води і без їжі, про жахливі умови праці. Це факти про те, яка кількість людей за певний проміжок часу було просто вбито. Умови проживання взагалі важко назвати людськими - люди спали по вагонах, на сирій землі, дуже часто страждали важкими захворюваннями і вмирали", - зазначив Смирнов.

Він уточнив, що розсекречені документи датовані 1944 роком і містять інформацію про кількість людей, яким застосовували тортури.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров подякував Офіс Президента за оприлюднення документів.

Андрій Смирнов запропонував представникам Меджлісу створити спільну робочу груп з метою встановлення історичної справедливості у питанні депортацій.

Смирнов зазначає, що пошук документів буде продовжуватися.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що найближчим часом кримським татарам спростять процедуру відвідування Криму.

У центрі Києва розгорнули 40-метровий кримськотатарський прапор.