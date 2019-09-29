Мониторинговая миссия ООН призывает Россию снять запрет на деятельность Меджлиса

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине призывает Россию снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.Об этом говорится в сообщении на странице Мониторинговой миссии ООН в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.Россия запретила деятельность Меджлиса 29 сентября 2016 года. Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял Верховный суд Крыма.В 2017 году Международный суд ООН постановил, что Россия должна воздержаться от запрета Меджлиса, однако Россия это решение проигнорировала.Как сообщали Українськi Новини, Меджлис крымскотатарского народа зафиксировал 91 арест и 32 случая этапирования в Россию за первый квартал 2019 года в аннексированном Крыму. Ранее силовики РФ задержали имеющего инвалидность крымскотатарского активиста при въезде в оккупированный Крым.Также Меджлис крымскотатарского народа призывал Порошенко включить в переговоры с международными партнерами вопрос освобождения заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза.