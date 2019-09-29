Мониторинговая миссия ООН призывает Россию снять запрет на деятельность Меджлиса

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине призывает Россию снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.



Об этом говорится в сообщении на странице Мониторинговой миссии ООН в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



Россия запретила деятельность Меджлиса 29 сентября 2016 года. Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял Верховный суд Крыма.



В 2017 году Международный суд ООН постановил, что Россия должна воздержаться от запрета Меджлиса, однако Россия это решение проигнорировала.



Как сообщали Українськi Новини, Меджлис крымскотатарского народа зафиксировал 91 арест и 32 случая этапирования в Россию за первый квартал 2019 года в аннексированном Крыму.



Ранее силовики РФ задержали имеющего инвалидность крымскотатарского активиста при въезде в оккупированный Крым.



Также Меджлис крымскотатарского народа призывал Порошенко включить в переговоры с международными партнерами вопрос освобождения заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза.



