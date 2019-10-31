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31 жовтня 2019, четвер, 15:28 29
Силові структури 2019-10-31T18:00:49+02:00
Українські Новини
Суд зобов'язав ДБР розслідувати розголошення даних досудового розслідування Трубою і начальником прес-служби Б

Суд зобов'язав ДБР розслідувати розголошення даних досудового розслідування Трубою і начальником прес-служби Білоусенком

Суд, Труба, Кримінальне провадження, ДБР, Розголошення даних досудового слідства, Білоусенко

Шевченківський районний суд зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити кримінальне провадження щодо можливого розголошення даних досудового розслідування директором ДБР Романом Трубою і начальником прес-служби бюро Максимом Білоусенком.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга від заявниці, в якій вона поскаржилася на бездіяльність ДБР з розслідування можливого правопорушення Труби і Білоусенка.

Заявниця повідомила, що 17 вересня звернулася в ДБР про вчинення в. о. начальника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Держбюро, директором бюро та іншими співробітниками ДБР кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 387 (розголошення даних досудового розслідування) Кримінального кодексу, але їй відмовили у відкритті кримінальної провадження.

Разом з тим на початку жовтня суд задовольнив її скаргу і все ж зобов'язав ДБР завести справу на Трубу і Білоусенка.

Як повідомляли Українські Новини, Труба відхрестився від "зливу" інформації по справах ДБР.

Екс-нардеп Чорновол принесла Трубі заяву про його ж злочини.

ДБР засекретило справу про прослуховування Труби.

 

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