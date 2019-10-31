Суд зобов'язав ДБР розслідувати розголошення даних досудового розслідування Трубою і начальником прес-служби Білоусенком

Суд зобов'язав ДБР розслідувати розголошення даних досудового розслідування Трубою і начальником прес-служби Б

Шевченківський районний суд зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити кримінальне провадження щодо можливого розголошення даних досудового розслідування директором ДБР Романом Трубою і начальником прес-служби бюро Максимом Білоусенком.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга від заявниці, в якій вона поскаржилася на бездіяльність ДБР з розслідування можливого правопорушення Труби і Білоусенка.

Заявниця повідомила, що 17 вересня звернулася в ДБР про вчинення в. о. начальника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Держбюро, директором бюро та іншими співробітниками ДБР кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 387 (розголошення даних досудового розслідування) Кримінального кодексу, але їй відмовили у відкритті кримінальної провадження.

Разом з тим на початку жовтня суд задовольнив її скаргу і все ж зобов'язав ДБР завести справу на Трубу і Білоусенка.

Як повідомляли Українські Новини, Труба відхрестився від "зливу" інформації по справах ДБР.

Екс-нардеп Чорновол принесла Трубі заяву про його ж злочини.

ДБР засекретило справу про прослуховування Труби.