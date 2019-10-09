Екс-нардеп Чорновол принесла Трубі заяву про його ж злочин

Колишній нардеп Тетяна Чорновол (Народний фронт) принесла на прес-конференцію директора Державного бюро розслідувань Романа Труби заяву про його ж злочин.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\n"Пан Труба не виконує рішення суду. Перед вами стоїть людина, яка порушує закон і не виконує рішення суду. Тричі суд зобов'язав його почати розслідування...він не став. Це особиста відповідальність посадової особи, якій загрожує 3 роки в'язниці. Я принесла повідомлення про злочин, пан Труба...", - заявила вона журналістам.\r\nЧорновол передала заяву Трубі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТруба на це відповів, що отримав звернення та розгляне.\r\nНа питання Чорновол, чому ДБР не виконує рішення суду, Труба відповів, що рішення бюро отримало, але до нього були певні питання щодо механізму його виконання.\r\nТому ДБР звернулося в суд за роз'ясненнями.\r\nІ після того, як отримають роз'яснення, будуть приймати рішення про відкриття провадження.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПеред цим біля Чорновол, яка прийшла на прес-конференцію директора ДБР Труби, стояли двоє поліцейських і просили її піти з місця проведення заходу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби.