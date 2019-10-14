ДБР вважає таємницею досудового розслідування справу про прослуховування Труби

Держбюро розслідувань відмовилася повідомляти будь-яку інформацію про перебіг досудового розслідування справи про прослуховування директора ДБР Романа Труби.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

ДБР зазначає, що передчасне розголошення даних досудового розслідування може вплинути на об'єктивність справи, а також завдати шкоди інтересам постраждалих та інших учасників справи.

Розголошення даних досудового розслідування, на думку ДБР, може перешкодити встановленню та розшуку підозрюваних у вчиненні злочину, а також може дозволити їм знищити сліди злочину та докази їх провини.

Як повідомляли Українські Новини, Роман Труба заявив, що в його кабінеті виявили апаратуру для прослуховування, професійно вмонтовану у вентиляційну систему.

Після чого ДБР вирішило, що розслідувати кримінальне провадження за фактом прослушки директора ДБР Романа Труби буде саме. Тоді центральний апарат ДБР відкрив кримінальну справу за фактом можливу причетність своїх співробітників до прослуховування.