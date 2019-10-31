У Києві знайшли вбивцю співробітника Адміністрації Президента і забрали у нього майно

Навесні, 14 березня 2019 року на вулиці Багговутівській перехожі знайшли тіло чоловіка, який був співробітником Адміністрації Президента. Одного з нападників вдалося зловити, повідомляє прес-служба київської прокуратури.

Одним зі зловмисників виявився 34-річний громадянин Республіки Вірменія. Причому він зі своїм напарником, особу якого поки що не встановлена, напав на чоловіка з метою пограбування.

Чоловіки щонайменше чотири рази вдарили жертву по голові, після чого він впав. Заволодівши мобільним телефоном і банківської картою, злочинці втекли. На жаль, завдані удари виявилися смертельними для 46-річного співробітника Адміністрації Президента. Його тіло знайшли перехожі вранці 14 березня.

Тепер зловмиснику загрожує до десяти років з конфіскацією майна. Саме така санкція передбачається частиною 2 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Матеріали справи вже направлено до Шевченківського районного суду, в той час як злочинець перебуває під вартою без права внесення застави.

Як повідомляли Українські Новини, екс-бійця АТО засудили до 8 років в'язниці за вбивство президента банку. Також поліція затримала підозрюваного у вбивстві трьох співробітників АЗС в Миколаєві.

Нагадаємо, суд відпустив з-під варти обвинуваченого в організації вбивства журналіста Сергієнко.