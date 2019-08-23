Суд отпустил из-под стражи обвиняемого в организации убийства журналиста Сергиенко

Городыщенский районный суд Черкасс отпустил из-под стражи Вадима Мельника, обвиняемого в организации убийства журналиста Василия Сергиенко.

Об этом говорится в сообщении Адвокатской совещательной группы, передают Українськi Новини.



"Обвиняемому в организации похищения и убийства Василия Сергиенко Мельнику смягчили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест - такое решение приняла коллегия судей Городищенского районного суда Черкасской области в составе: Синица Л. П., Черненко В.А., Подорога Л.В.", - сказано в нем.



В свою очередь, первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин написал в Facebook, что из-под стражи отпущен не только Мельник, но и другой обвиняемый - Горбенко.



Под арестом до 21 октября остается 1 фигурант дела.

Напомним, 16 мая полиция задержала, а суд арестовал подозреваемого в организации убийства журналиста Сергиенко в Киеве.

12 апреля правоохранители задержали в Киевской области еще одного подозреваемого в убийстве общественного деятеля и журналиста Василия Сергиенко.

Тело активиста и журналиста Василия Сергиенко нашли в лесу в Черкасской области со следами пыток в 2014 году.











