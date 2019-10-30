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30 октября 2019, среда, 12:41 458
Судебная власть 2019-10-30T12:49:15+02:00
Українські Новини
Экс-бойца АТО приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство президента банка

Экс-бойца АТО приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство президента банка

Суд, Убийство, Аркада, Сергей Сущев, Андрей Марчук

Железнодорожный районный суд Львова приговорил к 8 годам лишения свободы экс-бойца АТО Андрея Марчука за убийство президента банка "Аркада" Сергея Сущева во Львовской области и отпустил его из-под стражи.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Марчук работал водителем в банке "Аркада".

18 сентября 2015 года он повез президента банка во Львовскую область. Около села Раковец, по версии следствия, между ними внезапно возник конфликт и Марчук расстрелял Сущева в спину из автомата Калашникова. После этого водитель спрятал труп в лесопосадке у трассы "Киев - Чоп", а машину оставил на ближайшей автостоянке.

Через 2 дня Марчук со своим другом, также военнослужащим Нацгвардии Андреем Яворским, вернулись и сожгли автомобиль, чтоб уничтожить следы преступления.

Подсудимый свою вину в убийстве не признал и отметил, что работал в банке не только водителем, но и охранником Сущева, а также рассказал, что служил в АТО в качестве командира роты снайперов. По его версии, в сентябре 2015 года Сущев попросил его отвести на встречу во Львовскую область с высокопоставленным руководителем Национальной гвардии для получения именного оружия.

Встреча была на полигоне у села Раковец.

Марчук утверждает, что какие-то незнакомые люди, пока он возился в багажнике авто, расстреляли президента банка "Аркада" и убежали. Подсудимый утверждает, что испугался  и решил бросить труп в лесу, а машину убрать, что его знакомый расценил как команду сжечь авто. По словам обвиняемого, он уважал своего начальника и ему обидно, что все считают его виновным в убийстве.

Суд решил, что доказательства обвинения опровергают слова подсудимого. В итоге 23 октября суд признал Марчука виновным в умышленном убийстве и сокрытии преступления. Его сообщника Яворского суд также признал виновным в умышленном поджоге автомобиля Сущева.

В то же время суд решил применить к обвиняемым наказание, ниже границы, установленной Уголовным кодексом.

Смягчающим обстоятельством суд признал участие в боевых действиях в АТО и то, что у Марчука инвалидность 2-й группы после онкологической операции.

Вердиктом суда Марчук приговорен к 8 годам тюрьмы и отпущен из-под стражи в связи с отбытием наказания (срок пересчитан по "закону Савченко").

Его сообщник приговорен к 3 годам тюрьмы, но амнистирован как участник АТО.

В то же время, с осужденного постановлено взыскать 1,5 млн гривен морального ущерба семье убитого и 463 тыс. гривен - банку "Аркада" за имущественный ущерб.

Как сообщали Українськi Новини, защита угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько обжаловала его арест с залогом 288 тыс. гривен.

20 сентября Днепровский районный суд Киева арестовал с залогом на сумму 288 тыс. гривен бывшего военнослужащего Алексея Белько.

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