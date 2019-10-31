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31 жовтня 2019, четвер, 13:43 19
Президент 2019-10-31T14:45:01+02:00
Українські Новини
Ми були занадто малі і тісні для такого впливового політика, - Богдан про Данилюка

Ми були занадто малі і тісні для такого впливового політика, - Богдан про Данилюка

Олександр Данилюк, Команда Зеленського, Андрій Богдан, Секретар РНБО, Офіс Президента України
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/"BBC Україна"

Голова Офісу Президента Андрій Богдан висловився про колишнього секретаря Ради національної безпеки України Олександра Данилюка, заявивши, що команда Зеленського була замала і затісна для такого впливового політика.

Про це Богдан сказав в інтерв'ю "Українській правді", передають Українські Новини.

"Можливо, свої організаторські здібності він у майбутньому як великий політик зможе реалізувати, але ми (команда Президента) були занадто малі, занадто тісні для такого впливового політика", - сказав Богдан.

При цьому автор інтерв'ю додав ремарку, що Богдан говорив ці слова з невимушеною іронією. Крім того, голова Офісу президента з такою ж іронією відповів на питання про ефективність Данилюка на посаді секретаря РНБО.

"Питання було не до ефективності. Питання було в тому, що Саша весь час себе бачив у різних місцях, але не в тому, де він перебував. І він не займався поточною роботою, він займався стратегічним плануванням життя держави, а заодно і світу", - сказав Богдан.

Він додав, що саме він привів Данилюка в команду президента, і вони знайомі вже багато років.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вивів Данилюка зі складу РНБО і ввів Данилова. Також Данилюк заявляв, що Богдан повинен подати у відставку і назвав причиною свого звільнення ситуацію навколо Приватбанку.

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