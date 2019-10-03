подписаться на рассылку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 октября 2019, четверг, 18:39 3494
Политика 2019-10-03T18:43:19+03:00
Українські Новини
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку

Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку

Александр Данилюк
Александр Данилюк

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, который подал в отставку на прошлой неделе, считает, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан должен подать в отставку.

Об этом он сообщил в интервью "ВВС Украина", передают Українськi Новини.

"Я считаю, что если мы говорим о конфликте интересов, то Богдан должен написать уже не шуточное, а реальное заявление, как это сделал я. И все. Это была бы профессиональная позиция", - сказал Данилюк.

Также он сообщил, что у него с Богданом "напряженные отношения".

Как сообщали Українськi Новини, в СМИ появилась информация, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев. В частности, Данилюк не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана".

Также в СМИ появлялась информация, что Данилюк подал в отставку и может быть назначен послом в Великобритании или США.  

Больше новостей о: Александр Данилюк Андрей Богдан Офис президента

Архив
Новости
Штраф маршрутчикам за отказ в льготном проезде увеличили почти в 19 раз 19:05
ГБР задержало коррупционера. Фото: facebook.com/ol.varchenko
ГБР задержало прокурора на взятке 10 тис. гривен от чиновника райадминистрации, - Варченко 18:45
Тищенко. Скриншот: YouTube/Радіо Свобода
Большинство депутатов "Слуги народа" не смогли объяснить "формулу Штайнмайера" и кто такой Штайнмайер 18:43
Полиция эвакуировала 1,7 тыс. человек из-за сообщения о минировании ТЦ во Львове 18:41
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку 18:39
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
Рябошапка сделал выговор Луценко 14:02 Документ
Яценюк открестился от должности вице-премьера в новом правительстве Зеленского 15:33
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы 13:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok