Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, который подал в отставку на прошлой неделе, считает, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан должен подать в отставку.

Об этом он сообщил в интервью "ВВС Украина", передают Українськi Новини.

"Я считаю, что если мы говорим о конфликте интересов, то Богдан должен написать уже не шуточное, а реальное заявление, как это сделал я. И все. Это была бы профессиональная позиция", - сказал Данилюк.

Также он сообщил, что у него с Богданом "напряженные отношения".

Как сообщали Українськi Новини, в СМИ появилась информация, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев. В частности, Данилюк не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана".

Также в СМИ появлялась информация, что Данилюк подал в отставку и может быть назначен послом в Великобритании или США.