Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, который подал в отставку на прошлой неделе, считает, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан должен подать в отставку.\r\nОб этом он сообщил в интервью "ВВС Украина", передают Українськi Новини.\r\n"Я считаю, что если мы говорим о конфликте интересов, то Богдан должен написать уже не шуточное, а реальное заявление, как это сделал я. И все. Это была бы профессиональная позиция", - сказал Данилюк.\r\nТакже он сообщил, что у него с Богданом "напряженные отношения".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в СМИ появилась информация, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев. В частности, Данилюк не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана".\r\nТакже в СМИ появлялась информация, что Данилюк подал в отставку и может быть назначен послом в Великобритании или США.