Малюська розповів про рейдерські схеми, які провертає АРМА

Депутат від фракції "Слуга народу" Денис Малюська в серпні отримав посаду міністра юстиції України, а незабаром розповів, як Агентство з розшуку та менеджменту активів займався рейдерством в інтерв'ю, повідомляє "Українська правда".

За словами міністра, у рейдерських схемах за минулої влади використовувалася державна система електронних торгів, яка реалізує арештоване майно (СЕТАМ).

"Там проблемних питань дуже багато, тому що СЕТАМ і зараз ще повністю не вийшла з однієї, фактично рейдерської схеми. Цю схему кілька днів тому ми зупинили, можливо, не повністю, але у більшій її частини", - говорить Малюська.

Він розповів, що через цю систему реалізовувалося арештоване Агентством з розшуку та менеджменту активів майно.

"Є таке відомство як АРМА. Законодавство з АРМІ прописано настільки продумано, що навіть якщо трапляється якась рейдерство, то винних немає. Більше того, всі учасники навіть зупинити цей процес не мають права, тому учасники незаконних дій відчували себе в безпеці", - повідомив міністр.

Він пояснив, як діє схема.

"Відкривається якесь кримінальне провадження - не важливо яке, в рамках якого прокурор може попрохати суд заарештувати будь-яке майно. Ну, наприклад, нерухомість будь - будівля, земельна ділянка. Її заарештовують, передають до АРМУ. Зовні виглядає, що нічого страшного не сталося", - каже Малюська.

Міністр юстиції пояснив, що у АРМА немає повноважень просто зберігати майно. Вони повинні або передати його в управління, або продати. І вони продають.

"Ціна, як правило, вкрай низька. Вона навіть ринкова була б низькою, так як тут надзвичайна продаж - тут арештоване майно, кримінальне провадження, власник проти. А там ще й були майстри, які навіть низьку ринкову ціну занижували нижче плінтуса", - повідомляє Малюська.

Міністр висловив думку, що кілька ключових людей в АРМА будуть звільнені найближчим часом. Він не назвав конкретних імен, за його словами, це "ключові персонажі, які не були достатньо ініціативними, щоб ця історія припинилася".

При цьому він припустив, що попередні торги можуть бути переглянуті.