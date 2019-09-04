подписаться на рассылку
25.05 25.4
27.25 27.85
˟
04 сентября 2019, среда, 16:33 598
Экономика 2019-09-04T19:15:03+03:00
Українські Новини
Госгеонедра продала 26 участков на полмиллиарда гривен через систему ProZorro

Госгеонедра продала 26 участков на полмиллиарда гривен через систему ProZorro

Фото: Facebook/Государственная служба геологии и недр Украины
Фото: Facebook/Государственная служба геологии и недр Украины

Государственная служба геологии и недр Украины по результатам шести проведенных электронных аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами продала 26 участков недр почти на 500 000 000 гривен. Об этом сообщает Государственная служба геологии и недр Украины на Facebook.

"Служба За 10 месяцев 2019 провела шесть электронных аукционов, на которых было продано 26 участков недр по разным областям. Шестнадцать участков с залежами нефти и газа и десять с другими видами полезных ископаемых. Победителям аукционов мы уже выдали 22 спецразрешения. Относительно суммы поступлений от продажи недр через электронные аукционы, то Госгеонедра перечислили в государственную казну 500 млн грн.", - сообщил председатель Олег Кирилюк во время встречи с участниками ENERGY CLUB.

Отмечается, что за прошедшие 6 лет на аукционах в формате торгов "с голоса" было продано 70 участков на сумму около 70 млн гривен.

Глава также отметил, что в рамках Временного экспериментального проекта электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами к первому сентября 2019 Служба успела объявить восемь электронных аукционов и подготовила 52 участка на продажу, из которых 34 участка - углеводороды.

В Госгеонедрах рассказали, что на торги, которые состоялись в рамках проекта выставлялось 38 участков, среди которых углеводородные - 26 рудные и нерудные - 11. Но из-за отсутствия участников не состоялся аукцион по 12 участкам, из которых 10 участков - углеводородные.

В соответствии с Постановлением № 848 реализация экспериментального проекта по проведению электронных торгов осуществляется с 24.10.2018 г. по 01.12.2019 г. По результатам реализации Госгеонедра подали к 01.09.2019 г. предложения о целесообразности дальнейшего проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов.

Госгеонедра в начале 2019 заявляли, что в их планах подготовить 30 - нефтегазовых участков на продажу через электронную систему торгов.

Больше новостей о: Аукцион Prozorro Госгеонедра Олег Кирилюк

Архив
Новости
Гончарук похвастался, как убрал перегородки в Кабмине, чтобы свободно кататься на самокате 19:21
В оккупированном Донецке произошел взрыв шахты, есть жертвы 19:16
Зеленский предлагает сажать в тюрьму за незаконную добычу янтаря: законопроект 19:06
В Раде могут прекратить аккредитовать всех желающих журналистов, - СМИ 18:55
Комитет Рады по организации госвласти рассмотрит законопроект об импичменте президента 6 сентября, - Клочко 18:40
больше новостей
Юлия Тимошенко. Фото: Википедия
Тимошенко отсутствовала на заседании Рады из-за горя в семье, - Наливайченко 14:17
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
Россия перебросила в "Л/ДНР" диверсионные группы спецназа, - разведка 14:00
больше новостей
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмен пленными: Суд продил арест боевика Цемаха, которого хочет заполучить Россия 10:53
Больше, чем у Зеленского: Богдану и руководству Офиса Президента начали выплачивать зарплату 11:35 Документ
Елена Криворучкина. Фото:
"Кнопочка зеленая" и занятия любовью: депутат от "Слуги народа" сообщила "любимому" о снятии своей неприкосновенности 16:25
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok