Нардеп от "Слуги народа" предложил убрать частные авторизованные электронные площадки из Prozorro

Депутат Верховной Рады Украины Александр Качура (фракция "Слуга народа") предложил убрать из системы публичных закупок Prozorro частные авторизованные электронные площадки, которые получают прибыль в сотни миллионов гривен благодаря посредничеству.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

Вместо них, считает народный депутат, необходимо создать одну государственную площадку, которая будет предоставлять услуги гражданам и предприятиям всего за 51 гривну. На отсканированной электронной копии рабочего документа видно, что на сегодня частные электронные площадки работают в системах Prozorro Prozorro.Sale (продажа активов финансовых учреждений и государственного имущества).

В частности, чтобы осуществить закупки через Prozorro на сумму от 200 тыс. гривен до 1 млн гривен, необходимо уплатить площадке 510 гривен, а от 4 млн гривен – 3 400 гривен. В системе продаж плата еще больше.

Например, за продажу имущества финансового учреждения на сумму от 1 до 5 млн гривен, необходимо уплатить площадке 2% от стоимости имущества. А победитель, который приобрел объект приватизации стоимостью от 4 до 64 млн гривен, должен уплатить в частный карман 3% от стоимости объекта.

В 2018 году в средствах массовой информации прогремело несколько скандалов, связанных с деятельностью систем Prozorro и Prozorro.Sale. Критиками выступили известные украинские бизнесмены, журналисты и блогеры.