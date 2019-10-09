подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
09 октября 2019, среда, 15:43 500
Верховная Рада и партии 2019-10-09T15:50:27+03:00
Українські Новини
Нардеп от "Слуги народа" предложил убрать частные авторизованные электронные площадки из Prozorro

Нардеп от "Слуги народа" предложил убрать частные авторизованные электронные площадки из Prozorro

Александр Качура. Фото: facebook.com/o.kachura
Александр Качура. Фото: facebook.com/o.kachura

Депутат Верховной Рады Украины Александр Качура (фракция "Слуга народа") предложил убрать из системы публичных закупок Prozorro частные авторизованные электронные площадки, которые получают прибыль в сотни миллионов гривен благодаря посредничеству.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

Вместо них, считает народный депутат, необходимо создать одну государственную площадку, которая будет предоставлять услуги гражданам и предприятиям всего за 51 гривну. На отсканированной электронной копии рабочего документа видно, что на сегодня частные электронные площадки работают в системах Prozorro Prozorro.Sale (продажа активов финансовых учреждений и государственного имущества).

В частности, чтобы осуществить закупки через Prozorro на сумму от 200 тыс. гривен до 1 млн гривен, необходимо уплатить площадке 510 гривен, а от 4 млн гривен – 3 400 гривен. В системе продаж плата еще больше.

Например, за продажу имущества финансового учреждения на сумму от 1 до 5 млн гривен, необходимо уплатить площадке 2% от стоимости имущества. А победитель, который приобрел объект приватизации стоимостью от 4 до 64 млн гривен, должен уплатить в частный карман 3% от стоимости объекта.

Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; предлагает убрать авторизованные электронные площадки из Prozorro

В 2018 году в средствах массовой информации прогремело несколько скандалов, связанных с деятельностью систем Prozorro и Prozorro.Sale. Критиками выступили известные украинские бизнесмены, журналисты и блогеры.

Больше новостей о: Prozorro Слуга народа Верховная Рада Украины Александр Качура

Архив
Новости
Директор Закарпатского облавтодора Иван Немеш
Идеальное преступление: Глава Закарпатского облавтодора помог украсть 2 млн гривен, признал вину и получил 15 тыс. гривен штрафа 16:39
В сентябре денежная база сократилась на 1,1% 16:36
И так сойдет: киевский мост "отремонтировали" скотчем и нитками 16:29
Киевстар будет предоставлять цифровые решения для развития Харькова 16:18 Пресс-релиз
Потасовка на блокпотсту. Фото: Богдан Кутепов/hromadske
На блокпосту в Кременной произошла потасовка: задержаны активисты "Нацкорпуса" и изъято оружие 16:07
больше новостей
Гривна резко обвалилась: официальный курс валют на 8 октября 06:05
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Сжиженный газ и бензин А-95 продолжают падать в цене 06:30
Суд арестовал Пашинского 19:15
Совет предпринимателей при Кабмине призвал Президента ветировать законопроект №1049 из-за скандальной поправки 12:18 Документ
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok