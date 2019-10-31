Кабмін оголосив масштабне скорочення - звільняють понад 18 тисяч держслужбовців

Кабінет Міністрів має намір скоротити штат співробітників районних державних адміністрацій на 18,4 тис. осіб або 33%.

Про це міністр Кабміну Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми скорочуємо штат районних державних адміністрацій (РДА) на 18 449 позицій", - написав він.

Дубілет зазначає, що таке рішення покликане підвищити ефективність роботи держорганів.

Результати аналізу, проведені урядом, показали, що частина функцій райадміністрацій дублюється з об'єднаними територіальними громадами, частина функцій застаріла, а частина - неефективна і буде ліквідована.

Дубілет зазначає, що всіх співробітників, які підлягають звільненню, буде поінформовано про це за 2 місяці та їм буде виплачено компенсацію.

Крім того, Кабмін разом із Держслужбою зайнятості готується запропонувати звільненим держслужбовцям нову роботу і професійне навчання для неї або підготовку до початку власного бізнесу, запустити для них безкоштовний курс ІТ-грамотності.

Зараз, згідно з постановою Кабміну №91 від 25 березня 2014 року (з урахуванням внесених змін у 2016-2019 роках), гранична чисельність працівників обласних держадміністрацій тановить 17,1 тис. співробітників, райадміністрацій - 55,9 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, всього в Україні 226,5 тис держслужбовців, яких скорочують на 8%.

Постановою №746 від 19 червня 2019 року Кабмін скоротив загальну чисельність працівників райдержадміністрацій на 28% з 55,9 тис. до 40,4 тис. осіб з 2020 року.

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів під час підготовки проекту державного бюджету на 2020 рік скоротити витрати на утримання чиновників на 10%.

Раніше Зеленський звільнив 3 голови в райадміністрацій у Херсонській області, а з початку року звільнилося понад 10% працівників облгазів.