підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
31 жовтня 2019, четвер, 10:52 38
Верховна Рада і партії 2019-10-31T11:03:37+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" не буде карати Яременка, який замовляв повію в Раді

"Слуга народу" не буде карати Яременка, який замовляв повію в Раді

Верховна Рада України, Партія
Яременко в Раді. Фото: укрфото
Яременко в Раді. Фото: укрфото

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко не бачить причин застосовувати санкції до члена фракції, голови комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богдану Яременку і вважає неправильноюзйомку особистих листувань.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Ну ми ж не комісія етики, моралі. Її ж скасували", - сказав Корнієнко, відповідаючи на питання про можливі санкції.

Депутат також вважає втручанням в особисте життя зйомку особистого листування депутатів у залі засідань Ради.

"У нас є стаття в Кримінальному кодексі про втручання в особисте життя, тому я б радив парламентським фотокореспондентам бути уважнішими до того, що вони роблять. В якийсь момент це може викликати реакцію. Те, що так робили раніше, не означає, що це правильно", - заявив політик.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня Яременко заявив про сфабрикованість ним листування з повією.

Пізніше Яременко видалив допис, в якому повідомляв, що листуванням з повією він хотів обдурити журналістів, щоб показати їх непрофесіоналізм, і вибачився.

Більше новин про: Верховна Рада України Партія "Слуга народу" Олександр Корнієнко Богдан Яременко Повія

Архів
Новини
Законопроект 2233 дозволить Коломойському отримувати дешеву електроенергію для своїх заводів, - Голобуцький 12:05
Рада зняла недоторканність з депутата Дубневича і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності 11:52
На водійських правах почали вказувати групу крові та резус-фактор 11:39
Касові апарати для бізнесу в смартфоні будуть коштувати від тисячі гривень 11:34
В'ячеслав Лукічев. Фото: розшукова база МВС
Напад на ветерана АТО Вербича в Києві: Україна проситиме Росію видати підозрюваного 11:28
більше новин
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня, - Гончарук 18:15
Арахамія і Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosov
Фото дня: рука Арахамії розсмішила соцмережі 15:09
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину 11:30
Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні через порушення домовленостей 09:52
більше новин
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину 11:30
ГПУ має прийняти щодо Богдана процесуальне рішення, - Горбатюк 10:50
У Києві залишилися всього 5 доз сироватки від дифтерії 13:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok