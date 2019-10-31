"Слуга народу" не буде карати Яременка, який замовляв повію в Раді

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко не бачить причин застосовувати санкції до члена фракції, голови комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богдану Яременку і вважає неправильноюзйомку особистих листувань.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Ну ми ж не комісія етики, моралі. Її ж скасували", - сказав Корнієнко, відповідаючи на питання про можливі санкції.

Депутат також вважає втручанням в особисте життя зйомку особистого листування депутатів у залі засідань Ради.

"У нас є стаття в Кримінальному кодексі про втручання в особисте життя, тому я б радив парламентським фотокореспондентам бути уважнішими до того, що вони роблять. В якийсь момент це може викликати реакцію. Те, що так робили раніше, не означає, що це правильно", - заявив політик.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня Яременко заявив про сфабрикованість ним листування з повією.

Пізніше Яременко видалив допис, в якому повідомляв, що листуванням з повією він хотів обдурити журналістів, щоб показати їх непрофесіоналізм, і вибачився.