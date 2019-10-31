Середня зарплата злетить до 12 тисяч гривень: експерти дали прогноз до кінця року

"Конкурентом майже для всіх українських компаній стали не тільки інші компанії України, але і компанії країн ЄС, фінансові та технічні можливості яких набагато вище, ніж у наших. Тому український бізнес змушений підвищувати зарплати, щоб утримати кадри від трудової міграції. Плюс загальний ріст економіки, "відігравання" зарплатами девальвації гривні і високої інфляції в 2014-15 роках Очікую, що до кінця 2019 року середня зарплата може досягти 12 тис. грн", – аналізує ситуацію економіст Іван Нікітченко.

Цей прогноз збігається з розрахунками Кабміну (песимістичний сценарій), але на середину 2020 року. А за оптимістичним сценарієм середня зарплата в 2020 році досягне 12,5 тис. грн. Водночас в уряді зазначають, що в 2020 році в Україні сповільниться зростання зарплат.

З Нікітченком згоден і член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Однак він звернув увагу, що на підвищення зарплат у зв'язку з трудовою міграцією можуть сподіватися не всі поголовно, а тільки ті, хто затребуваний на ринку професій за двома критеріями: професіоналізм і дефіцит кадрів.

Експерт пов'язує такий тренд з інтеграцією України в міжнародний ринок праці. Але, за його словами, якщо зарплати ростуть так само, як зростає ВВП, то цей тренд зрозумілий і економічно обґрунтований. Але якщо зарплата в рази випереджає зростання ВВП (у нас вересень до вересня маємо 3% проти 18%), то значить є якісь серйозні внутрішні процеси, які цей тренд стимулюють. Насамперед цей кадровий тиск на ринок праці, а не зростання продуктивності праці і не щедрість наших підприємців.

"Ми маємо високою кадровий голод по цілій низці вакансій, затребуваних українським бізнесом. Це працівники технічних професій, мова йде як про грамотних інженерів, так і про кваліфікованих робітників-станочниках високих розрядів. По-друге, водії фур, автобусів, технологічного транспорту (екскаватори, автокрани, машини з укладання асфальту тощо). По-третє, затребувані будівельні професії і вони, до речі, найбільш конкурентні за кордоном, оскільки комплексні бригади українських будівельників дуже мобільні. Універсальна бригада, яка вміє робити всі види робіт, однаково затребувана і в нас, і за кордоном. І мовний бар'єр великої ролі не грає", – стверджує Пендзин.

А ось "білі комірці", які не хапають зірок з неба, мало на що можуть розраховувати. На думку експертів, людей з дипломами економістів, юристів, інших гуманітарних професій, але без належного рівня знань, на жаль, мало що чекає. Для досягнення хоча б середньостатистичного зростання рівня своїх доходів, вони будуть змушені змінити професію. У цих сферах будуть підвищувати зарплату тільки тим фахівцям, хто дійсно потрібен бізнес-структурам завдяки своїй високій кваліфікації. Власне кажучи, така тенденція спостерігається в останні пару років.

Що стосується бюджетників, то з ними картина ясна: в грудні на них чекає заплановане невелике зростання окладів у зв'язку з перерахунком тарифної сітки після зростання з 1 грудня соцстандартів, який насилу перекриє величину офіційної інфляції.

Раніше Українські Новини писали, які професії найбільш прибуткові. Тим часом борги по зарплаті підскочили за місяць.