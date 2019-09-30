Долги по зарплате подскочили за месяц: где самые большие проблемы с выплатами

В то время, как средняя зарплата обвалилась, н

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 сентября 2019 года была зафиксирована в Донецкой области – 522,755 млн гривен, Луганской – 490,629 млн гривен и Харьковской – 376,254 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 сентября 2019 года:

На 1 сентября 2019 года, млн гривен в % к 01.08.2019 Всего 2 816,842 102,8 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 24,028 117,3 Промышленность 2 216,389 102,2 - Добывающая промышленность 531,557 96,3 - Обрабатывающая промышленность 1 464,492 101,8 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 84,624 169,8 - Водоснабжение; канализация, обращение с отходами 135,716 105,4 Строительство 61,937 99,7 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 39,297 89,3 Транспорт и связь 202,028 107,4 Временное размещение и организация питания 0,189 46,8 Информация и телекоммуникации 6,095 98,0 Финансовая деятельность 16,797 101,8 Операции с недвижимостью 58,913 99,6 Профессиональная, научная и техническая деятельность 133,249 108,0 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 10,497 105,8 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 4,020 107,8 Образование 21,135 124,8 Здравоохранение и социальная помощь 22,076 114,8 Искусство, спорт, развлечения и отдых: – – Предоставление других услуг 0,193 70,4

Как сообщали Українські Новини, показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился. Тем временем Украина отстает по уровню зарплаты почти от половины стран СНГ.