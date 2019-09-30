Долги по зарплате подскочили за месяц: где самые большие проблемы с выплатами

В то время, как средняя зарплата обвалилась, на 1 сентября 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 2,8% по сравнению с 1 августа до 2 816,842 млн гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.\r\nНаибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 сентября 2019 года была зафиксирована в Донецкой области – 522,755 млн гривен, Луганской – 490,629 млн гривен и Харьковской – 376,254 млн гривен.\r\nДанные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения ООС.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗадолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 сентября 2019 года:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nНа 1 сентября 2019 года, млн гривен\r\nв % к 01.08.2019\r\n\r\n\r\nВсего\r\n2 816,842\r\n102,8\r\n\r\n\r\nСельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства\r\n24,028\r\n117,3\r\n\r\n\r\nПромышленность\r\n2 216,389\r\n102,2\r\n\r\n\r\n- Добывающая промышленность\r\n531,557\r\n96,3\r\n\r\n\r\n- Обрабатывающая промышленность\r\n1 464,492\r\n101,8\r\n\r\n\r\n- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха\r\n84,624\r\n169,8\r\n\r\n\r\n- Водоснабжение; канализация, обращение с отходами\r\n135,716\r\n105,4\r\n\r\n\r\nСтроительство\r\n61,937\r\n99,7\r\n\r\n\r\nТорговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления\r\n39,297\r\n89,3\r\n\r\n\r\nТранспорт и связь\r\n202,028\r\n107,4\r\n\r\n\r\nВременное размещение и организация питания\r\n0,189\r\n46,8\r\n\r\n\r\nИнформация и телекоммуникации\r\n6,095\r\n98,0\r\n\r\n\r\nФинансовая деятельность\r\n16,797\r\n101,8\r\n\r\n\r\nОперации с недвижимостью\r\n58,913\r\n99,6\r\n\r\n\r\nПрофессиональная, научная и техническая деятельность\r\n133,249\r\n108,0\r\n\r\n\r\nДеятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания\r\n10,497\r\n105,8\r\n\r\n\r\nГосударственное управление и оборона; обязательное социальное страхование\r\n4,020\r\n107,8\r\n\r\n\r\nОбразование\r\n21,135\r\n124,8\r\n\r\n\r\nЗдравоохранение и социальная помощь\r\n22,076\r\n114,8\r\n\r\n\r\nИскусство, спорт, развлечения и отдых:\r\n–\r\n–\r\n\r\n\r\nПредоставление других услуг\r\n0,193\r\n70,4\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился. Тем временем Украина отстает по уровню зарплаты почти от половины стран СНГ.