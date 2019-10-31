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31 октября 2019, четверг, 08:59 148
Экономика 2019-10-31T09:10:44+02:00
Українські Новини
Зарплаты в Украине выросли: какие профессии самые прибыльные

Зарплаты в Украине выросли: какие профессии самые прибыльные

Зарплаты, Профессии, заработная плата, Высокооплачиваемые профессии, рост зарплат
Деньги.
Деньги.

По данным Госслужбы статистики, за сентябрь средний работник получил 10 687 грн или на 150 грн больше, чем в августе. А по сравнению с сентябрем 2018 года средняя зарплата повысилась на 18,2% при инфляции сентябрь к сентябрю 7,5%.То есть темпы прироста зарплат выше почти в 2,5 раза, чем темпы роста цен. Почему зарплаты выросли и повышаются так стремительно, а также какими и у кого они могут быть к концу года, сообщает "Сегодня".

Как видно из данных Госстатистики, рейтинг самых богатых регионов много лет подряд возглавляет Киев. Здесь средняя зарплата за сентябрь составила 15626 грн (везде речь идет о зарплатах без вычета налогов), но не выросла по сравнению с августом, а оказалась на 0,4% (62 грн) меньше. За год повышение заработков в Киеве тоже ниже среднестатистических 18,2%, всего 14,8%. При этом в столице платят наемному работнику почти в 1,5 раза (на 46,2%) больше, чем в среднем по Украине.

Кроме Киева, больше среднего по стране возможно заработать лишь в трех областях из 24-х: Донецкой, где работникам платят 11 907 грн/мес. (+11,4% к средней по стране зарплате), Киевской – 11 166 грн (+4,5%) и Днепропетровской – 11 078 (+3,7%). Ближе всего к среднему уровню Полтавская область – 10 501 грн (98,3% от среднего) и Запорожская область – 10 497 грн (98,2%), в остальных регионах до него недотягивают от 5% до 20%. Меньше всего платят в Черновицкой области – 8 338 грн, или 78% от среднего по стране, Херсонской – 8 352 грн (78,2%) и Тернопольской – 8 441 (79%). Кстати, средняя зарплата в долларах в Украине превысила уровень 2013 года еще по итогам второго квартала.

В разрезе отраслей экономики самые высокие заработки у финансистов – 17 929 грн (-3,9% по сравнению с августом), в IT-сфере – 17 072 грн (-0,9%) и в госуправлении и обороне – 15 140 грн (-6,3%). Самые низкие зарплаты в отельном бизнесе и общепите – 6 784 грн (-3,2%), здравоохранении – 6 916 грн (-2,1%) и образовании (8 439 (+14,8%).

А вот по темпам роста зарплат за год вне конкуренции оказалась промышленность, где среднему работнику стали платить больше почти на четверть – на 23,3%. В деньгах это 12100 грн, но по отдельным специальностям зарплаты намного выше. Например, в фармпроме средний заработок 19166 грн (-1,1% к августу), в добывающей промышленности – 16 643 грн (+2,7%), в нефтепереработке – 15 394 грн (-13,7%).

Впрочем, так хорошо платят не всем: выпуская одежду, обувь, текстиль удастся в среднем заработать не более 7531 грн/мес. (-1,9%), работникам водоканалов, ассенизаторам и переработчикам отходов платят в среднем 8 513 грн (-2,2%), деревообработчикам, производителям бумаги и полиграфистам – 9 460 грн (-0,9%). За год зарплаты выросли очень неравномерно: у обувщиков и текстильщиков темпы повышения самые низкие – на 8,2% (уровень инфляции), у нефтепереработчиков – самые высокие, на 35,1%.

Экономисты обращают внимание на то, что средние зарплаты по стране, даже с разбивкой по отраслям и профессиям. не в полной мере отражают реальную ситуацию. То есть украинцы часто получают больше, а хотят получать еще больше. В октябре мы писали о результатах исследования, какой, по мнению народа, должна быть идеальная средняя зарплата.

По словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, статистика хорошо учитывает заработки бюджетников, так как им платят официально и зарплаты на крупных и средних промышленных производствах, где выплаты также в основном белые. А вот в других сферах – тот же общепит, отельный бизнес, сельское хозяйство, строительство, розничная торговля – картина далека от статистической.

Например, на стройке более половины заработанного работягам платят в конвертах, на рынках – реализаторам начисляют "для налоговой" от 25% до 50% минимальной зарплаты как за неполный рабочий день и т. д. Не секрет, что официанты, горничные получают нигде не учитываемые чаевые.

"Госстатистика, по их разъяснению, учитывает только тех, кто официально отработал не менее половины месяца и совсем не берет в расчет предприятия с численностью работников менее 10 человек. Вот и выходит, что заработки примерно 30% работников, даже тех, кто оформлен, но трудится в маленькой фирме, не учитываются в общей картине. А они могут быть как намного ниже средних, так и намного выше", – напомнил Охрименко. 

Раньше Українські Новини писали, как образование влияет на уровень доходов. Тем временем долги по зарплате подскочили за месяц. 

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