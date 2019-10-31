Зарплаты в Украине выросли: какие профессии самые прибыльные

По данным Госслужбы статистики, за сентябрь средний работник получил 10 687 грн или на 150 грн больше, чем в августе. А по сравнению с сентябрем 2018 года средняя зарплата повысилась на 18,2% при инфляции сентябрь к сентябрю 7,5%.То есть темпы прироста зарплат выше почти в 2,5 раза, чем темпы роста цен. Почему зарплаты выросли и повышаются так стремительно, а также какими и у кого они могут быть к концу года, сообщает "Сегодня".

Как видно из данных Госстатистики, рейтинг самых богатых регионов много лет подряд возглавляет Киев. Здесь средняя зарплата за сентябрь составила 15626 грн (везде речь идет о зарплатах без вычета налогов), но не выросла по сравнению с августом, а оказалась на 0,4% (62 грн) меньше. За год повышение заработков в Киеве тоже ниже среднестатистических 18,2%, всего 14,8%. При этом в столице платят наемному работнику почти в 1,5 раза (на 46,2%) больше, чем в среднем по Украине.

Кроме Киева, больше среднего по стране возможно заработать лишь в трех областях из 24-х: Донецкой, где работникам платят 11 907 грн/мес. (+11,4% к средней по стране зарплате), Киевской – 11 166 грн (+4,5%) и Днепропетровской – 11 078 (+3,7%). Ближе всего к среднему уровню Полтавская область – 10 501 грн (98,3% от среднего) и Запорожская область – 10 497 грн (98,2%), в остальных регионах до него недотягивают от 5% до 20%. Меньше всего платят в Черновицкой области – 8 338 грн, или 78% от среднего по стране, Херсонской – 8 352 грн (78,2%) и Тернопольской – 8 441 (79%). Кстати, средняя зарплата в долларах в Украине превысила уровень 2013 года еще по итогам второго квартала.

В разрезе отраслей экономики самые высокие заработки у финансистов – 17 929 грн (-3,9% по сравнению с августом), в IT-сфере – 17 072 грн (-0,9%) и в госуправлении и обороне – 15 140 грн (-6,3%). Самые низкие зарплаты в отельном бизнесе и общепите – 6 784 грн (-3,2%), здравоохранении – 6 916 грн (-2,1%) и образовании (8 439 (+14,8%).

А вот по темпам роста зарплат за год вне конкуренции оказалась промышленность, где среднему работнику стали платить больше почти на четверть – на 23,3%. В деньгах это 12100 грн, но по отдельным специальностям зарплаты намного выше. Например, в фармпроме средний заработок 19166 грн (-1,1% к августу), в добывающей промышленности – 16 643 грн (+2,7%), в нефтепереработке – 15 394 грн (-13,7%).

Впрочем, так хорошо платят не всем: выпуская одежду, обувь, текстиль удастся в среднем заработать не более 7531 грн/мес. (-1,9%), работникам водоканалов, ассенизаторам и переработчикам отходов платят в среднем 8 513 грн (-2,2%), деревообработчикам, производителям бумаги и полиграфистам – 9 460 грн (-0,9%). За год зарплаты выросли очень неравномерно: у обувщиков и текстильщиков темпы повышения самые низкие – на 8,2% (уровень инфляции), у нефтепереработчиков – самые высокие, на 35,1%.

Экономисты обращают внимание на то, что средние зарплаты по стране, даже с разбивкой по отраслям и профессиям. не в полной мере отражают реальную ситуацию. То есть украинцы часто получают больше, а хотят получать еще больше. В октябре мы писали о результатах исследования, какой, по мнению народа, должна быть идеальная средняя зарплата.

По словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, статистика хорошо учитывает заработки бюджетников, так как им платят официально и зарплаты на крупных и средних промышленных производствах, где выплаты также в основном белые. А вот в других сферах – тот же общепит, отельный бизнес, сельское хозяйство, строительство, розничная торговля – картина далека от статистической.

Например, на стройке более половины заработанного работягам платят в конвертах, на рынках – реализаторам начисляют "для налоговой" от 25% до 50% минимальной зарплаты как за неполный рабочий день и т. д. Не секрет, что официанты, горничные получают нигде не учитываемые чаевые.

"Госстатистика, по их разъяснению, учитывает только тех, кто официально отработал не менее половины месяца и совсем не берет в расчет предприятия с численностью работников менее 10 человек. Вот и выходит, что заработки примерно 30% работников, даже тех, кто оформлен, но трудится в маленькой фирме, не учитываются в общей картине. А они могут быть как намного ниже средних, так и намного выше", – напомнил Охрименко.

Раньше Українські Новини писали, как образование влияет на уровень доходов. Тем временем долги по зарплате подскочили за месяц.