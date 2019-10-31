Хелловін-2019 у Києві: де розважитися у свято

В самому розпалі час приголомшливого макіяжу і креативних костюмів – Хелловін. І за традицією у свято жахів і страху готуються вечірки і тематичні фестивалі, де відвідувачів раді лякати і розважати серед неймовірних декорацій.

Про те, куди піти в Хелловін в Києві, розкажуть Українські Новини.

Бал у Воланда

В кращих традиціях Булгаковського твору "Майстер і Маргарита" на бал до Мессіра запрошена вся нечисть. Костюмований вечір залишить незабутні враження, змусивши повірити в містику навіть запеклих скептиків. Дійство розпочнеться о 19:00 за адресою вул. Бульварно Кудрявська, 9а, однак варто поквапитися з покупкою квитків, щоб зайняти столик.

Велесова Ніч на Андріївському узвозі

Захід у кращих традиціях українського Хелловіна, званого Велесовою ніччю, продемонструє яскраве шоу, яке демонструє найзахопливіший бік народних святкувань. До того ж вечір пройде не без частувань, гарної музики, і, звичайно ж, нових вражень.

Фестиваль "Загадкова Японія"

Фестиваль японської культури з демонстрацією новітніх технологій, історичних і модерних косплеїв, розваг, а також традицій стародавньої країни вже зовсім скоро зіллється з не менш чудернацьким святом Хелловіном. З цієї нагоди з 1-го по 3-тє листопада з'явиться новий сегмент, званий "Містична Японія: Хелловін".

У темному-темному туалеті... страшні-страшні історії...

Так-так, в туалеті! Навіть тут небезпечно в Хелловінську ніч. Цікаву, захоплюючу екскурсію, наповнену моторошними історіями, 1 листопада проводить Музей Історії Туалету по вул. Рибальська, 22. Відвідувачів чекають несподівані й цікаві історичні факти про різні країни, пов'язані з нехитрою кімнатою.

Back to the 90's

Незвичайну тему для Хелловінської вечірки пропонує Docker-G pub. 2 листопада зал заповниться музикою з 90-х, кислотними кольорами, макіяжем і зачісками, що виходять за всі рамки, самим незвичайним поєднанням речей, жуйкою Love is і чупа-чупсами.

Між тим, 31 листопада заклад також організовує тематичний, проте вже страшний вечір.

Хелловін "Променада центр"

В ТЦ "Променада центр" ввечері з нагоди святкування Хелловіна очікується ціла шоу-програма з конкурсами, призами і пеньятами. При цьому гості зможуть приміряти на собі аквагрим та відвідати майстер-клас з вирізання злісних гримас на гарбузах.

Для любителів більш спокійного відпочинку, завжди прекрасним варіантом буде відвідати кіно з однодумцями, при цьому підняти собі настрій Хелловінськими костюмами перехожих. До свята найбільш відповідними за настроєм картинами стануть новинки "Сімейка Аддамс", "Зомбіленд: Подвійний постріл", "Чаклунка: Володарка темряви", "Дух відьми".

Як повідомляли Українські Новини, до Хелловіну вже стали зрозумілі персонажі-лідери, у яких воліють перетворюватися в свято.

При цьому всі нові ідеї злісних гарбузів-світильників Джека з'являються в мережі з детальними інструкціями щодо реалізації.