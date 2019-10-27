Декор тыквы на Хеллоуин: интересные идеи для праздника

В прследний месяц осени, когда дни стают короче и холоднее, в мире отмечают один из самых красочных и жутких праздников - Хеллоуин. И хоть праздник не так давно пришел в Украину с Запада, он все крепче входит в нашу культуру и создает еще одну причину для маскарада и вечеринок. Праздник изначально символизировал приход мертвых душ и всякой нечестии, в этот день устраивают маскарад, а дети ходят по домам и собирают сладости со словами "Конфеты, или смерь". Одним из основных атрибутов праздника, который пришел к нам от древних кельтов, с территории современной Великобритании и севера Франции, является тыква, из которой вырезают разные жуткие рожицы и украшают интерьер и экстерьер. Українські Новини собрали интересные идеи, как можно с помощью тыквы на Хеллоуин, которые отмечается в ночь на 1 ноября, создать атмосферу праздника. Традиционно на Хеллоуин в тыкве с вырезанными рожицами вставляют свечи, а дома пекут тыквенные пироги. Но на сегодня к декору тыквами подходят все креативнее, вырезая целые картины, создавая композиции и даже умудряются вырезать их на подобии политиков. Декор тыквы на Хеллоуин Фото: pinterest.com\/Lili Ann Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com\/Катерина Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com\/Better Homes & Gardens Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com\/el-ena-k.ru Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com\/southernliving.com Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com\/halloweencrafts.tumblr.com Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com\/decorill.com Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com\/diydecorcrafts.com Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com\/m.ok.ru Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com\/decorreal.com Декор тыквы на Хеллоуин Фото: pinterest.com\/bigdiyideas.com Декор тыквы на Хеллоуин. Фото: pinterest.com\/creanavt.tumblr.com Ранее Українські Новини писали о том, как тыква помогает бороться с ожирением, раком и бесперспективными женихами, а также о пяти самых волшебных рецептов на Хеллоуин