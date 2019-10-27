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27 октября 2019, воскресенье, 00:01 16
Lifestyle 2019-10-27T00:01:01+03:00
Українські Новини
Декор тыквы на Хеллоуин: интересные идеи для праздника

Декор тыквы на Хеллоуин: интересные идеи для праздника

Интерьер, Тыква, Украшения, Хеллоуин, Декор
Тыква Фото: pixabay.com
Тыква Фото: pixabay.com

В прследний месяц осени, когда дни стают короче и холоднее, в мире отмечают один из самых красочных и жутких праздников - Хеллоуин. И хоть праздник не так давно пришел в Украину с Запада, он все крепче входит в нашу культуру и создает еще одну причину для маскарада и вечеринок.

Праздник изначально символизировал приход мертвых душ и всякой нечестии, в этот день устраивают маскарад, а дети ходят по домам и собирают сладости со словами "Конфеты, или смерь".

Одним из основных атрибутов праздника, который пришел к нам от древних кельтов, с территории современной Великобритании и севера Франции, является тыква, из которой вырезают разные жуткие рожицы и украшают интерьер и экстерьер.

Українські Новини собрали интересные идеи, как можно с помощью тыквы на Хеллоуин, которые отмечается в ночь на 1 ноября, создать атмосферу праздника.

Традиционно на Хеллоуин в тыкве с вырезанными рожицами вставляют свечи, а дома пекут тыквенные пироги. Но на сегодня к декору тыквами подходят все креативнее, вырезая целые картины, создавая композиции и даже умудряются вырезать их на подобии политиков.

Декор тыквы на Хеллоуин Фото: pinterest.com/Lili AnnДекор тыквы на Хеллоуин Фото: pinterest.com/Lili Ann

Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/КатеринаДекор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/Катерина

Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/Better Homes & GardensДекор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/Better Homes & Gardens

Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/el-ena-k.ruДекор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/el-ena-k.ru

Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/southernliving.comДекор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/southernliving.com

Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/halloweencrafts.tumblr.comДекор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/halloweencrafts.tumblr.com

Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/decorill.comДекор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/decorill.com

Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/diydecorcrafts.comДекор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/diydecorcrafts.com

Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/m.ok.ruДекор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/m.ok.ru

Декор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/decorreal.comДекор тыквы на Хеллоуин Фото:pinterest.com/decorreal.com

Декор тыквы на Хеллоуин Фото: pinterest.com/bigdiyideas.comДекор тыквы на Хеллоуин Фото: pinterest.com/bigdiyideas.com

Декор тыквы на Хеллоуин. Фото: pinterest.com/creanavt.tumblr.comДекор тыквы на Хеллоуин. Фото: pinterest.com/creanavt.tumblr.com

Ранее Українські Новини писали о том, как тыква помогает бороться с ожирением, раком и бесперспективными женихами, а также о пяти самых волшебных рецептов на Хеллоуин

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