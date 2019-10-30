Путін заявив про готовність знизити ціни на газ для України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова знизити ціни на постачання в Україну газу, а також готова до переговорів про його транзит, закликавши обнулити судові претензії між "Газпромом" і "Нафтогазом". Про це Путін заявив на прес-конференції після зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, передають РІА Новини.

Так, Путін заявив, що Росія готова до початку "конструктивної роботи" за цими напрямками.

Також Путін згадав про оцінку тристоронніх переговорів щодо транзиту газу деякими чиновниками Єврокомісії, ймовірно, маючи на увазі її віце-президента Шефчовича.

"Ми знаємо оцінки деяких чиновників Євросоюзу, Єврокомісії з приводу того, як пройшли ці переговори. Наші оцінки розходяться. Ми вважаємо, що вони були конструктивними, причому з усіх сторін", - сообщин він.

Путін також закликав до обнулення судових претензій між "Газпромом" і "Нафтогазом" України, пов'язаних з врегулюванням проблеми боргу та підписанням контрактів на транзит і постачання газу.

"Треба цього абсурду позбутися, обнулити всі вимоги з усіх боків. Ми готові до конструктивної роботи і з прокачування газу через Україну і постачання газу в Україну. Причому зі значним зниженням ціни - на відміну від тієї, за якою споживачі російського газу отримують в Україні сьогодні", - сказав Путін.

Путін також назвав абсурдними претензії Антимонопольного комітету України до "Газпрому" на $7 млрд.

"Що стосується переговорів у Брюсселі, які пройшли позавчора. Ми знаємо оцінки деяких чиновників ЄС з приводу того, як пройшли ці переговори. Наші оцінки розходяться. Ми вважаємо їх конструктивними, причому з усіх сторін, включаючи і наших українських партнерів. Питання виключно в сфері суперечок арбітражного характеру, на наш погляд, абсолютно абсурдне, коли, наприклад, $7 млрд намагаються пред'явити через українські суди за те, що він (Газпром) займає монопольне місце на транзитному ринку України. Хоча "Газпром" нічого не транзитує, транзитують українські компанії. Але це просто абсурд", - сказав Путін.

Як повідомляли Українські Новини, Коболєв заявляв, що "Газпром" може почати поставки газу в Україну з 2020.

Тим часом "Нафтогаз" впевнений у перемозі над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.