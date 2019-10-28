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  • Я разочарован итогом трехсторонних переговоров по транзиту газа, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович
28 октября 2019, понедельник, 21:05 18
Экономика 2019-10-28T21:12:46+02:00
Українські Новини
Я разочарован итогом трехсторонних переговоров по транзиту газа, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Я разочарован итогом трехсторонних переговоров по транзиту газа, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Транзит газа, трехсторонние переговоры, Марош Шефчович

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявляет, что он разочарован итогом трехсторонних переговоров между Украиной, Европейским Союзом и Россией по транзиту российского газа.

Об этом он заявил в ходе брифинга после трехсторонних переговоров 28 октября, передают Українські Новини.

"К сожалению, я должен сказать, что я разочарован итогом сегодняшних переговоров. Я разочарован, но я не сдаюсь, к концу встречи у нас было большее понимание того, что нам необходимо сделать", - сказал Шефчович.

Также он добавил, что стороны договорились работать более слаженно.

Кроме того, Шефчович отметил, что он поднимал вопрос относительно продолжительности контракта и объема газа.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" уверен в победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Тем временем Россия готова поменять параметры контракта на транзит газа с Украиной.

Кроме того, Россия заявила о готовности работать по европейским правилам при заключении нового транзитного контракта.

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