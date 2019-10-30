Київські студенти масово отруїлися на форумі в Маріуполі

У Маріуполі у вівторок, 29 жовтня, відбулося масове отруєння студентів Української академії лідерства під час молодіжного форуму "Кожне завтра розпочинається вже сьогодні".

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Донецької області, передають Українські Новини.

"300 молодих людей віком від 17 до 27 років прибули до м. Маріуполь з м. Києва для участі в молодіжному форумі "Кожне завтра розпочинається вже сьогодні" та упродовж дня тричі вживали їжу, приготовлену для них на замовлення організаторів заходу одним з місцевих комунальних підприємств", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, ввечері в пансіонаті "Урзуф" молодь стала скаржитися на погіршення самопочуття, нудоту, запаморочення, діарею і біль у животі. Після огляду лікарями в пансіонаті 16-х студентів терміново доставили до міської лікарні № 4 Маріуполя, де їм була надана перша медична допомога і зараз усі постраждалі з лікарні виписані.

Під час огляду приміщення харчоблоку із залученням фахівців Держпродспоживслужби, де виготовлялися страви для харчування учасників заходу, були відібрані зразки харчових продуктів, питної води, змиви з рук обслуговуючого персоналу, технологічного обладнання, меблів та інвентарю для проведення бактеріологічного обстеження патогенної флори. Також вилучено посадові інструкції кухарів, технологічні карти і меню.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) КК України.

Приймаються всі необхідні заходи для встановлення причин масового отруєння людей та притягнення винних у цьому осіб до відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, в Донецькій області на заводі працівники отруїлися токсичними речовинами. Раніше в Херсонській області 5-ти і 3-х річна дівчатка потрапили до лікарні через отруєння алкоголем.

Крім того, в Києві учень приніс до школи мідний купорос, отруїлися шестеро дітей.