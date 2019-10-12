В Донецкой области на заводе работники отравились токсичными веществами

Вчера, 11 октября, в Донецкой области на "Авдеевском коксохимическом заводе" во время выполнения работ с повышенной сложностью два работника отравились токсичными веществами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.\r\n"34-летняя оператор одного из цехов, находясь на рабочем месте, отравилась выбросами бензола и аммиака, от чего потеряла сознание", - говорится в сообщении. \r\nТак, сообщается, что начальник смены увидел свою коллегу на полу и, пытаясь вытащить ее из места концентрации отравленных веществ, и сам отравился аммиаком и бензолом.\r\nПострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Авдеевской центральной больницы. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДанный инцидент согласно ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины трактуется как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если оно повлекло иные тяжкие последствия.\r\nНа данный момент проводятся первоочередные следственные действия и досудебное следствие.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве ученик принес в школу медный купорос, отравились шесть детей.\r\nРанее в Мукачево школьники отравились неизвестным веществом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n