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12 октября 2019, суббота, 12:45 267
Происшествия 2019-10-12T12:45:07+03:00
Українські Новини
В Донецкой области на заводе работники отравились токсичными веществами

В Донецкой области на заводе работники отравились токсичными веществами

Вчера, 11 октября, в Донецкой области на "Авдеевском коксохимическом заводе" во время выполнения работ с повышенной сложностью два работника отравились токсичными веществами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"34-летняя оператор одного из цехов, находясь на рабочем месте, отравилась выбросами бензола и аммиака, от чего потеряла сознание", - говорится в сообщении. 

Так, сообщается, что начальник смены увидел свою коллегу на полу и, пытаясь вытащить ее из места концентрации отравленных веществ, и сам отравился аммиаком и бензолом.

Пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Авдеевской центральной больницы. 

Данный инцидент согласно ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины трактуется как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если оно повлекло иные тяжкие последствия.

На данный момент проводятся первоочередные следственные действия и досудебное следствие.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве ученик принес в школу медный купорос, отравились шесть детей.

Ранее в Мукачево школьники отравились неизвестным веществом.

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