Антикорупційний суд виніс перший вирок. Він став обвинувальним

Вищий антикорупційний суд, що відкрився у вересні, виніс перший вирок.

Про це сказано в повідомленні Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро, передають Українські Новини.

"Вищий антикорупційний суд виніс свій перший вирок. Він став обвинувальним", - сказано в ньому.

Колегія суддів у складі Олени Танасевич (голова Антикорупційного суду), Катерини Сікори та Тетяни Гавриленко визнала екссуддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Надію Посунся винною у скоєнні злочину за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального Кодексу. Обвинувачену оштрафованона 51 000 гривень і їй заборонено обіймати державні посади протягом 1 року.

Саме про таке покарання просили прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд був створений у червні 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський схвалив розгляд Антикорупційним судом справ тільки НАБУ і САП. Також Кабмін запропонував збільшити фінансування Антикорупційного суду на 55,5 млн гривень.

Тим часом ремонт і облаштування Антикорупційного суду обійшлися в 12 млн гривень.