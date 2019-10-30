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30 жовтня 2019, середа, 18:22 99
Судова влада 2019-10-30T18:31:29+02:00
Українські Новини
Антикорупційний суд виніс перший вирок. Він став обвинувальним

Антикорупційний суд виніс перший вирок. Він став обвинувальним

Вищий антикорупційний суд, Антикорупційний суд, вирок суду, Декларування недостовірної інформації
Антикорупційний суд.
Антикорупційний суд.

Вищий антикорупційний суд, що відкрився у вересні, виніс перший вирок.

Про це сказано в повідомленні Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро, передають Українські Новини.

"Вищий антикорупційний суд виніс свій перший вирок. Він став обвинувальним", - сказано в ньому.

Колегія суддів у складі Олени Танасевич (голова Антикорупційного суду), Катерини Сікори та Тетяни Гавриленко визнала екссуддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Надію Посунся винною у скоєнні злочину за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального Кодексу. Обвинувачену оштрафованона 51 000 гривень і їй заборонено обіймати державні посади протягом 1 року.

Саме про таке покарання просили прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд був створений у червні 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський схвалив розгляд Антикорупційним судом справ тільки НАБУ і САП. Також Кабмін запропонував збільшити фінансування Антикорупційного суду на 55,5 млн гривень.

Тим часом ремонт і облаштування Антикорупційного суду обійшлися в 12 млн гривень.

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