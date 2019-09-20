Зеленский одобрил рассмотрение Антикоррупционным судом дел только НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)", разрешающий Высшему антикоррупционному суду рассматривать исключительно дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые предоставили суду 14 ходатайств в первый день его работы.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1025 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Согласно ему, подсудность Высшего антикоррупционного суда распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда.

Дела, которые были внесены до начала работы суда, рассматриваются только если расследование проводили НАБУ И САП.

Также со дня начала работы указанного суда все дела, которые ведут НАБУ и САП и рассматриваются в других судах, передаются в Антикоррупционный суд.

Документ вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предложил увеличить финансирование Антикоррупционного суда на 55,5 млн гривен. Также Зеленский хочет каждую неделю лишать высших судей мантий и званий.

Тем временем высший антикоррупционный суд хочет купить колючую проволоку за 60 тыс. гривен.