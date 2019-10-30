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30 жовтня 2019, середа, 16:47 6
Lifestyle 2019-10-30T17:45:02+02:00
Українські Новини
Конкурс на найнудніший костюм: як святкують Хелловін японці

Конкурс на найнудніший костюм: як святкують Хелловін японці

свято, Японія, Хелловін, образи на Хелловін
Костюм хлопця, який прийшов на футбольний матч. Фото: Twitter/dailyportalz
Костюм хлопця, який прийшов на футбольний матч. Фото: Twitter/dailyportalz

У той час, як люди по всьому світу намагаються перевершити інших за допомогою складних і ефектних костюмів на щорічному заході в Японії Jimi Halloween учасники намагаються зробити щось набагато простіше - навіть нудне, повідомляє kotaku.

Jimi Halloween у перекладі означає буденний, звичайний, пригнічений. Захід було створено сайтом Daily Portal Z у 2014 році людьми, які вирішили, що традиційні костюми для Хелловіна занадто складні і такі, що приїлися. При цьому навіть простий та "нудний" наряд все одно обов'язково повинен нести якусь ідею.

Наприклад, ідея костюму цього чоловіка звучить як "коли прийшов на футбольний матч і не можеш знайти своє місце".

Образ дівчини говорить: "Коли фотографуєш свою їжу перед тим, як її з'їсти".

Дівчина вирішила переодягнутися в прибиральницю, яка витирає поручні ескалатора.

Цей японець "тільки купив парасольку, але дощ відразу ж припинився".

Ця дівчина в образі, знайомому всім, хто носить окуляри і п'є щось гаряче.

Раніше Українські Новини писали, який образ обрати на Хелловін-2019. Тим часом американці на Хелловін витратять 2,7 млн доларів на цукерки і 3,2 млн - на костюми.

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