Конкурс на найнудніший костюм: як святкують Хелловін японці

У той час, як люди по всьому світу намагаються перевершити інших за допомогою складних і ефектних костюмів на щорічному заході в Японії Jimi Halloween учасники намагаються зробити щось набагато простіше - навіть нудне, повідомляє kotaku.

Jimi Halloween у перекладі означає буденний, звичайний, пригнічений. Захід було створено сайтом Daily Portal Z у 2014 році людьми, які вирішили, що традиційні костюми для Хелловіна занадто складні і такі, що приїлися. При цьому навіть простий та "нудний" наряд все одно обов'язково повинен нести якусь ідею.

Наприклад, ідея костюму цього чоловіка звучить як "коли прийшов на футбольний матч і не можеш знайти своє місце".

Образ дівчини говорить: "Коли фотографуєш свою їжу перед тим, як її з'їсти".

Дівчина вирішила переодягнутися в прибиральницю, яка витирає поручні ескалатора.

Цей японець "тільки купив парасольку, але дощ відразу ж припинився".

Ця дівчина в образі, знайомому всім, хто носить окуляри і п'є щось гаряче.

Раніше Українські Новини писали, який образ обрати на Хелловін-2019. Тим часом американці на Хелловін витратять 2,7 млн доларів на цукерки і 3,2 млн - на костюми.