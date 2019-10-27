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  • Американцы на Хеллоуин потратят 2,7 млн долларов на конфеты и 3,2 млн - на костюмы
27 октября 2019, воскресенье, 10:33 65
Америка 2019-10-27T10:46:49+02:00
Українські Новини
Американцы на Хеллоуин потратят 2,7 млн долларов на конфеты и 3,2 млн - на костюмы

Американцы на Хеллоуин потратят 2,7 млн долларов на конфеты и 3,2 млн - на костюмы

США, Конфеты, Подарки, Маскарад, Костюм, Хеллоуин
Хеллоуин. Фото: personal_inspiration
Хеллоуин. Фото: personal_inspiration

Американцы на празднование Хеллоуина в среднем планируют потратить $86,27, что немного ниже прошлогодних рекордных $86,79.

Всего, по данным Национальной федерации ритейлеров США, расходы американцев на праздник составят до 8,8 млрд долларов США по сравнению с 9 млрд долларов в прошлом году. Ожидается, что в этом году общая сумма станет третьей по величине в 15-летней истории опроса после рекордных 9,1 млрд долларов, установленных в 2017 году. В общей сложности 172 млн человек планируют праздновать Хэллоуин, что составляет 68% опрошенных, по сравнению с 175 млн в прошлом году.

Главным источником вдохновения для Хэллоуина по-прежнему остаются поиски в интернете, который выбирают 35% опрошенных потребителей, за ними следуют покупки в магазинах - 28%, и идеи от друзей и семьи - 20%. Начиная с 2015 года, вдохновение из социальных сетей возросло на нескольких платформах. Pinterest был упомянут 18%, по сравнению с 13% в 2015 году; 14% назвали YouTube (рост с 8%) и Instagram (рост с 7%).

Согласно опросу, потребители планируют потратить 3,2 миллиарда долларов на костюмы, 2,6 миллиарда долларов на конфеты, 2,7 миллиарда долларов на украшения и 390 миллионов долларов на поздравительные открытки.

Как сообщали Уккраїнські Новини, на Закарпатье в Хэллоуин будет дополнительный выходной.

Также Українські Новини подготовили подборку наиболее трендовых в этом году образов Хэллоуин, которые помогут вам удивить не только друзей и знакомых, но и случайных прохожих.

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