Фото дня: рука Арахамії розсмішила соцмережі

В соціальній мережі крім депутата Богдана Яременка, який листувався з повією, активно поширюється фотографія голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамии з колегою по партії Ольгою Савченко.

Фото на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував фотокореспондент Ян Доброносов.

"Коли лідер фракції пояснює тонкощі робочого процесу", - підписав фото він.

Арахамія і Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronoso

У коментарі під фото активно почали обговорювати кадр.

"Знову образяться, що якось не так сфотографував))) Але вийшло забавно)))" - написав Костянтин Залізняк.

"Кива також з цього починав", - пише Ангеліна Шостак.

"Пані дуже зосереджено слухає, молодець", - коментує Христя Крива.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти спіймали народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка на делікатному листуванні з дівчиною зі зниженою соціальною відповідальністю під час роботи в сесійному залі парламенту, однак депутат заявляє, що це була провокація. Тим часом, в соцмережах вже бадьоро жартують на цю тему, шкодують народного депутата за той рознос, який йому вдома влаштує дружина, радять ночувати в Раді і купити "бронік", а ще припускають, що повій він купував тільки для того, щоб відпустити їх на свободу.