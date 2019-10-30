Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький

Верховна Рада перейменувала місто Переяслав-Хмельницький Київської області в Переяслав.

За відповідне рішення проголосували 267 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Крім цього, парламентарії перейменували 4 селища: Мазарня-Каранська Львівської області - на Мазярня-Каранська, Острівці Волинської області - на Острови, Рачки Вінницькій області на Подільське, Бірки Львівської області - на селище Борок.



Як повідомляли "Українські Новини", у вересні депутати запропонували Раді перейменувати Переяслав-Хмельницький в Переяслав.



Перейменування Переяслав-Хмельницького ініційовано міською радою для повернення його історичної назви. Питання про перейменування підтримане територіальною громадою на громадських слуханнях та Переяслав-Хмельницькою міською та Київською обласним радами.



У квітні Конституційний Суд визнав конституційним законопроект про перейменування Дніпропетровської області в Січеславську.



Також Правовий комітет Ради передав 9-му скликанню законопроекти про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської області.