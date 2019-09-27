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27 сентября 2019, пятница, 18:51 2636
Общество 2019-09-27T18:52:23+03:00
Українські Новини
В Раде предлагают переименовать Переяслав-Хмельницкий

В Раде предлагают переименовать Переяслав-Хмельницкий

Переяслав-Хмельницкий. Фото: Википедия
Переяслав-Хмельницкий. Фото: Википедия

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко (фракция "Слуга народа") и члены комитета Виталий Безгин ("Слуга народа") и Лариса Билозир (группа "За будущее") предлагают парламенту переименовать Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

Об этом говорится в проекте постановления №2175, зарегистрированном в Раде 25 сентября, передают Українськi Новини.

Переименование Переяслав-Хмельницкого инициировано городским советом для возвращения его исторического названия.

Вопрос о переименовании поддержан территориальной общиной на общественных слушаниях и Переяслав-Хмельницким городским и Киевским областным советами.

Кроме того, проектами постановлений №2176 и №2177 предлагается переименовать села Островки Волынской области в Острова и Рачки Винницкой области в Подольское соответственно.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Конституционный Суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Также Правовой комитет Рады передал 9-му созыву законопроекты о переименовании Днепропетровской и Кировоградской области.

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