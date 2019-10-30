Штаб ООС ввів режим безпеки в зоні проведення операції з 28 жовтня

Штаб Операції об'єднаних сил (ООС) ввів режим безпеки в зоні проведення операції з 28 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

"Шановні громадяни, 28 жовтня 2019 року в районі проведення операції Об'єднаних сил наказом командувача об'єднаних сил введено режим "Жовтий", - сказано в ньому.

Зазначається, що перебування і переміщення осіб здійснюється за наявності документів, що засвідчують особу, при цьому здійснюється огляд особистих речей, які при них знаходяться, транспортних засобів.

Військовослужбовці, працівники правоохоронних органів наділяються спеціальними повноваженнями на період дії режиму.

Зокрема, вони мають право застосовувати в разі крайньої необхідності зброю і спеціальні засоби до осіб, які вчинили або які скоюють правопорушення або інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до проведення ООС.

Крім того, вони можуть перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів - затримувати їх для встановлення особи, здійснювати особистий огляд громадян, огляд речей і транспортних засобів, входити до житлових й інших приміщень, на земельні ділянки, до приміщень підприємств, установ і організацій.

Допускається використання в службових цілях засобів зв'язку і транспортних засобів, що належать громадянам (за їх згодою).

За певних умов обстановки дозволяється тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях і дорогах, не допускати транспортні засоби, громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, виводити громадян з цих ділянок, відбуксирувати транспортні засоби, а також використовувати в службових цілях транспортні засоби, крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і міжнародних організацій.

Для осіб, які не були залучені до Об'єднаних сил, встановлено такі обмеження: в'їзд (виїзд) в район проведення операції, отримання дозвільних документів, необхідних для в'їзду (перебування) в район проведення операції, допущення представників органів державної влади, зберігання, використання та переміщення зареєстрованої зброї, пристроїв для відстрілу патронів.

А також здійснення польотів безпілотних, легкомоторних літальних апаратів і проведення відео-, кіно- та фотозйомок, використання в транспортних засобах будь-яких радіостанцій, проведення туристичних екскурсій і походів, риболовлі та полювання, відвідування лісових масивів, окремих районів місцевості, обмеження руху транспортних засобів по об'їзних шляхах, виконання заходів щодо забезпечення громадської безпеки та порядку на вулицях.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 29 жовтня, почалося розведення військ в Золотому Луганської області.

Командування ООС заявило, що розведення військ в Золотому буде проходити протягом 3 днів.