Майже половину житлофонду не підключили до опалення

Станом на 08:30 30 жовтня по Україні до систем опалення підключено 64,7% соціальних об'єктів і 56,9% житлових будинків.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Найвищий відсоток підключення житлового фонду у Вінницькій (92,7%), Донецькій (86,1%) і Чернівецькій (86,6%) областях.

Закарпатська область завершила підключення житлових будинків до опалення.

Станом на ранок 30 жовтня не підключається опалення житлового фонду тільки в Херсонській і Львівській областях.

Менше половини об'єктів соціальної сфери опалюється у Волинській (41,4%), Запорізькій (49,0%), Київській (49,3%), Львівській (35,2%), Одеській (42,1%), Тернопільській (40,0%), Херсонській (8,9%) та Чернівецькій (38,6%) областях.

У Києві до опалення підключено 98,1% об'єктів соціальної сфери і 65,2% житлового фонду.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні розпочався опалювальний сезон.



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