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29 октября 2019, вторник, 18:50 33
Политика 2019-10-29T19:02:34+02:00
Українські Новини
Кабмин отменит Постановление №560, чтобы в городах не отключили горячую воду и отопление, - политэксперт Семен

Кабмин отменит Постановление №560, чтобы в городах не отключили горячую воду и отопление, - политэксперт Семенюк

По просьбе Ассоциации городов Украины, Кабинет министров Украины готовится отменить Постановление №560, из-за которого в городах могут быть отключения отопления и горячей воды. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт и журналист Тарас Семенюк. 

"Суть постановления простая - ограничить верхний предел цены на отопление и горячее водоснабжение. Звучит красиво, вот только это решение - предвыборный трюк Владимира Гройсмана, который пытался такими популистскими способом добавить своей политической силе хоть какой-то рейтинг накануне парламентской гонки. На выборах Гройсман пролетел, а вот Постановление №560 осталось и действует до сих пор. Как предвыборный маневр - это может быть и имело какой-то смысл, но вот на деле Постановление №560 привело к серьезным угрозам", - заявил журналист.

По его словам, если искусственно ограничить максимальную цену на тариф - можно, то реальную себестоимость услуги - устанавливает только рынок. И в случае, если реальная себестоимость коммунальной услуги превысить установленные ограничения, прописанные в постановлении, разницу придется погашать за счет бюджета.  

"Так как в проекте бюджета на 2020 эти средства не предусмотрены (в новом бюджете решили сосредоточиться на программе субсидирования населения и средства направили в эту сферу), альтернативой станет отключение отопления и горячей воды посреди зимы", - отметил Семенюк. 

Он также подчеркнул, что подобное развитие событий не устроить нынешнее правительство. 

"А потому вероятно, что скоро Постановление №560 все же отменять и перейдут к более прозрачной цене на тарифы, которую будет диктовать рынок, а не политики в угоду своим интересам и амбициям", - подытожил Тарас Семенюк. 
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