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  • Депутат Яременко визнав, що замовляв повій в Раді, але назвав це "сфабрикованою провокацією"
30 жовтня 2019, середа, 12:05 48
Політика 2019-10-30T12:55:13+02:00
Українські Новини
Депутат Яременко визнав, що замовляв повій в Раді, але назвав це "сфабрикованою провокацією"

Депутат Яременко визнав, що замовляв повій в Раді, але назвав це "сфабрикованою провокацією"

Богдан Яременко, листування, Повія, Повії
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/oleg.fedonyuk

Журналісти спіймали народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка на делікатній листуванні з дівчиною зі зниженою соціальною відповідальністю під час роботи в сесійній залі парламенту, однак депутат заявляє, що це була провокація. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Яременко прокоментував ситуацію на своїй сторінці, заявивши, що це була провокація з його боку.

"Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плечі, ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають у наші телефони. Отримавши такий сигнал, я вчинив вчора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане "листування", – написав народний депутат.

Все почалося з того, що депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ в годину.

А також раніше "Слуга народу" кнопкодав Литвиненко в Раді готувався загуляти в п'ятницю: шашлик, помідори, хлібець і пшенична "сльоза".

Після того, як любовне листування нардепа Криворучко від "Слуги народу" сфотографували журналісти, інші нардепи тепер переписуються, приховуючи телефони під документами.

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