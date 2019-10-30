Депутат Яременко визнав, що замовляв повій в Раді, але назвав це "сфабрикованою провокацією"

Журналісти спіймали народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка на делікатній листуванні з дівчиною зі зниженою соціальною відповідальністю під час роботи в сесійній залі парламенту, однак депутат заявляє, що це була провокація. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Яременко прокоментував ситуацію на своїй сторінці, заявивши, що це була провокація з його боку.

"Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плечі, ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають у наші телефони. Отримавши такий сигнал, я вчинив вчора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане "листування", – написав народний депутат.

Все почалося з того, що депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ в годину.

А також раніше "Слуга народу" кнопкодав Литвиненко в Раді готувався загуляти в п'ятницю: шашлик, помідори, хлібець і пшенична "сльоза".

Після того, як любовне листування нардепа Криворучко від "Слуги народу" сфотографували журналісти, інші нардепи тепер переписуються, приховуючи телефони під документами.