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  • Зеленський назвав чотири складові реінтеграції Донбасу і Криму
30 жовтня 2019, середа, 11:58 40
Політика 2019-10-30T13:15:03+02:00
Українські Новини
Зеленський назвав чотири складові реінтеграції Донбасу і Криму

Зеленський назвав чотири складові реінтеграції Донбасу і Криму

Донбас, Луганська область, Володимир Зеленський, Донецька область, Маріуполь, реінтеграція Донбасу, Реінтеграція
Зеленський на Донбасі. Фото: Офіс Президента
Зеленський на Донбасі. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський перерахував чотири необхідні складові майбутньої реінтеграції окупованої території Донецької і Луганської областей та анексованого Росією Криму.

Про це він повідомив у ході Форуму єдності в Маріуполі (Донецька область), передають Українські Новини.

"Після п'яти років війни має нарешті з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу і Криму. Її складові будуть презентовані сьогодні. Це наше бачення, яке підлягає широкому обговоренню, дискусії для його покращення", - сказав він.

Перша складова - це прозорість і публічність, друга - консенсус.

Зеленський зазначив, що такі гострі питання, як виплата пенсій чи торговельна блокада повинні вирішуватися "холодною головою" без політичних гасел.

"Українському суспільству необхідно домовитися між собою. Тому що в межах країни існують абсолютно різні бачення у питанні повернення Донбасу і Криму... Єдиного рішення, яке задовольнить усіх, я впевнений, ніколи не буде, але ми повинні знайти варіант, який підтримає абсолютна більшість. Суспільство має розуміти і погоджуватися з умовами реінтеграції Донбасу і Криму, з принципами перехідного правосуддя. Відсутність спільного бачення паралізує, адже будь-який крок в будь-якому напрямку розіб'ється об стіну критики всіх, у кого інший погляд", - сказав Президент.

На його думку, появі єдиного бачення заважає страх людей.

"Люди тут бояться можливої амністії, збереження сірої, криміналізованої зони, прийняття Донбасу і Криму на умовах РФ, рівня капітуляції. Звичайних людей на непідконтрольних територіях лякають зведенням рахунків, агресивним нав'язуванням мовних і культурних питань, дискримінацією і відношенням, як до громадян другого сорту", - сказав Зеленський.

Третьою складовою стратегії реінтеграції Президент назвав реалізм.

"Помилково думати, що ми швидко і з легкістю повернемо Крим військовим шляхом. Варто розуміти, що вже завтра всі люди на Донбасі не заговорять українською мовою. Ми повинні бути реалістами і не боятися правди, якою б гіркою вона не була. Наш підхід до реінтеграції Донбасу і Криму має бути зваженим і прагматичним. Ми повинні чітко відповісти самі собі, яка наша головна ціль, як її досягти і на які компроміси ми готові заради цього", - сказав він.

Четверта складова - це імплементація стратегії.

Зеленський вважає, що об'єднуючими для всіх повинні стати спільні цінності.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента підрахував вартість відновлення Донбасу.

У Маріуполі Зеленський запустив міжнародний фонд для відновлення Донбасу.

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