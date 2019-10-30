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30 жовтня 2019, середа, 10:50 30
Судова влада 2019-10-30T13:15:04+02:00
Українські Новини
ГПУ має прийняти щодо Богдана процесуальне рішення, - Горбатюк

ГПУ має прийняти щодо Богдана процесуальне рішення, - Горбатюк

Генпрокуратура, ГПУ, Сергей Горбатюк, Андрій Богдан
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/
Андрій Богдан. Фото: Михайло Марків/"BBC Україна"

Сергій Горбатюк, якого звільнили з посади начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, заявляє, що Генпрокуратура має прийняти процесуальне рішення по чолі Офісу Президента Андрія Богдана через можливе вчинення ним правопорушень під час роботи в Кабінеті Міністрів Миколи Азарова.

Про це Горбатюк сказав в інтерв'ю "Главкому", передають Українські Новини.

Він нагадав, що саме Богдан у 2012 році представляв Кабмін в судах у справі про стягнення з України на користь Росії 3,2 млр гривень боргу ЄЕСУ ("Єдині енергетичні системи України").

"Водночас є низка осіб, які супроводжували згаданий судовий процес, які впливали на прийняття рішень і за ним мають бути прийняті відповідні процесуальні рішення. Серед таких осіб фігурує саме Богдан", - наголосив екс-начальник управління спецрозслідувань.

Горбатюк також заявив, що керівництво Генпрокуратури відмовляється приймати процесуальні рішення щодо суддів, які незаконно стягнули борг ЄЕСУ з України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше джерело в Генпрокуратурі повідомило Українським Новинам, що управління спецрозслідувань розглядає питання вручення підозри чолі Офісу Президента Богдану.

Після чого в Генеральній прокуратурі заявили, що не мають інформації про вивчення питання вручення підозри чолі Офісі Президента Андрію Богдану.

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