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30 жовтня 2019, середа, 10:23 53
Судова влада 2019-10-30T13:15:04+02:00
Українські Новини
Горбатюку у зв'язку зі звільненням виплатили майже мільйон гривень

Горбатюку у зв'язку зі звільненням виплатили майже мільйон гривень

Генпрокуратура, ГПУ, Сергій Горбатюк, звільнення, зарплата в ГПУ
Горбатюк Сергій. Фото: Facebook/Горбатюк Сергій
Горбатюк Сергій. Фото: Facebook/Горбатюк Сергій

Генеральна прокуратура виплатила 950 тис. гривень зарплати колишньому начальнику управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка у зв'язку із звільненням.

Про це свідчить інформація про істотні зміни в майновому стані за поточний рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Горбатюк зазначив, що 25 жовтня отримав 948 398 гривень зарплати.

Крім того, екс-начальник управління подав е-декларацію перед звільненням, з якої випливає, що в поточному році - у січні - він за 260 тис. гривень придбав автомобіль Volkswagen Golf 2012 року випуску.

Всього з початку року Горбатюк отримав зарплату в розмірі 1 555 899 гривень і 54 330 гривень пенсії.

Як повідомляли Українські Новини, Горбатюк розповів, як Володимир Зеленський з Андрієм Богданом просили його розслідувати вбивства силовиків на Евромайдане.

Сергій Горбатюк також повідомив, що розслідування справ Евромайдану було зупинено.

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