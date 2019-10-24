Горбатюк рассказал, как Зеленский с Богданом просили его расследовать убийства силовиков на Евромайдане

Бывший руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что Президент Владимир Зеленский называл расследование дел Майдана "однобоким" поскольку никто не занимается убийствами силовиков.

Об Горбатюк сказал в эфире Нromadske.

Он подтвердил встречу с Зеленским и Русланом Рябошапкой до того, как его назначили генпрокурором, а глава Офиса Президента Андрей Богдан присоединился уже в конце встречи. По словам Горбатюка, они хотели услышать подробности о расследовании дел Майдана.

"Что происходит в расследовании, какие результаты расследования, проблемы расследования, почему оно расследуется необъективно, как считал президент. Однобоко, по его мнению, так как не расследуются убийства правоохранителей. Но я объяснил, что мы расследуем все эпизоды, все убийства, и у нас привлечены к ответственности как убийцы правоохранителей, так и убийцы протестующих", — рассказал Горбатюк.

Он добавил, что несмотря на скепсис, Зеленский адекватно воспринимал его объяснения.

"Было понимание, были уточняющие вопросы, и я хочу сказать, что абсолютно оптимистично закончилась встреча. Он (Зеленский — ред.) закончил ее словами: ваши дела должны расследоваться, и для вас должна быть помощь", — рассказал экс-прокурор.

Горбатюк отметил, что президент сказал ему предоставить информацию о необходимой помощи Рябошапке.

"Он стал генпрокурором, и я ему предоставил проблематику, но из этого всего ничего не решилось", — сказал он.

Как сообщали Українські Новини, ГПУ уволила начальника управления спецрасследований Горбатюка.

Горбатюк также соощил, что расследование дел Майдана остановлено.