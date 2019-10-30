Черга вантажівок в Словаччину зросла вдвічі: з'явилося відео затору з фур

Черга вантажівок в пункт пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке" зросла вдвічі порівнянл з минулою добою. Про це повідомляє Mukachevo.net.

За минулу добу на КПП "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною стояло близько 500 вантажівок.

Повідомлялося, що за добу прикордонники пропускають близько 50-80 транспортних засобів. Зараз така ж кількість пропускають за 12 годин.

Як повідомляли Українські Новини, на українсько-словацькому кордоні біля КПП "Ужгород - Вишнє Німецьке" утворилася черга з 450 вантажівок, протяжність якої понад 10 км.

В той час, як митницю звинувачують у штучних затримках при оформленні, 25 жовтня на Закарпатському митному пункті "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною накопичилося 350 вантажних транспортних засобів (фур) за відсутності дозволу Польщі на міжнародні вантажоперевезення.