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25 октября 2019, пятница, 16:44 129
Силовые структуры 2019-10-25T16:50:16+03:00
Українські Новини
Из-за очереди в 350 фур на таможенном посту "Ужгород" невозможно проехать

Из-за очереди в 350 фур на таможенном посту "Ужгород" невозможно проехать

Таможня, Фуры, ГФС, Международные грузоперевозки
Фура. Фото: pixabay
Фура. Фото: pixabay

В то время, как таможню обвиняют в искусственных задержках при оформлении, на Закарпатском таможенном пункте "Ужгород" на границе со Словакией скопилось 350 грузовых транспортных средств (фур) из-за отсутствия разрешения Польши на международные грузоперевозки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госфискальной службы Закарпатской области, передают Українські Новини.

"В зоне деятельности таможенного поста "Ужгород" Закарпатской таможни ГФС, на словацко-украинской границе, на котором осуществляется таможенное оформление грузовых транспортных средств в направлении "выезд из Украины", накопилось значительное количество грузовиков. Сейчас перед пунктом пропуска накопилась очередь из 350 грузовых транспортных средств", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пункт пропуска работает в штатном режиме и оформляет транспортные средства в пределах пропускной способности.

Причиной застоя называется отсутствие разрешений на международные грузоперевозки Республикой Польша, что привело к значительному увеличению грузовых автомобилей, которые ранее не двигались через зону деятельности Закарпатской таможни ГФС, в частности, таможенного поста "Ужгород".

Таможенники просят учесть информацию о значительном скоплении фур при планировании своих маршрутов.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский одобрил штрафы для фур, превышающих габаритно-весовой контроль. Тем временем Кабмин одобрил создание территориальных органов новой Таможенной службы.

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