Из-за очереди в 350 фур на таможенном посту "Ужгород" невозможно проехать

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госфискальной службы Закарпатской области, передают Українські Новини.

"В зоне деятельности таможенного поста "Ужгород" Закарпатской таможни ГФС, на словацко-украинской границе, на котором осуществляется таможенное оформление грузовых транспортных средств в направлении "выезд из Украины", накопилось значительное количество грузовиков. Сейчас перед пунктом пропуска накопилась очередь из 350 грузовых транспортных средств", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пункт пропуска работает в штатном режиме и оформляет транспортные средства в пределах пропускной способности.

Причиной застоя называется отсутствие разрешений на международные грузоперевозки Республикой Польша, что привело к значительному увеличению грузовых автомобилей, которые ранее не двигались через зону деятельности Закарпатской таможни ГФС, в частности, таможенного поста "Ужгород".

Таможенники просят учесть информацию о значительном скоплении фур при планировании своих маршрутов.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский одобрил штрафы для фур, превышающих габаритно-весовой контроль. Тем временем Кабмин одобрил создание территориальных органов новой Таможенной службы.