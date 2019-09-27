Ускоряют оформление за взятку: поставщики масел обвиняют таможню в искусственных задержках при оформлении

При оформлении масел региональными таможнями инспекторы пытаются как можно сильнее затянуть процедуру оформления груза, используя для этого все доступные им по Таможенному кодексу механизмы контроля. Об этом сообщает enkorr.

Так, сообщается, что жалобы поступили сразу от нескольких поставщиков, столкнувшихся с похожими проблемами на разных таможенных постах.

Отмечается, что процедура в ряде случаев растягивается на 45 дней, из-за чего импортер вынужден нести убытки за сверхнормативное использование вагонов, уплачивать станционные платежи, услуги экспертиз и в конечном итоге штрафы за несвоевременную поставку груза своему контрагенту.

"Используя вполне законные методы — предусмотренные Таможенным кодексом процедуры — инспектор может затягивать оформление товара на месяцы, просто перебирая их поочередно. После уплаты предусмотренных платежей, инспектор, например, решает провести "таможенный осмотр", затем "цифровую съемку", далее "взвешивание товара", затем "отбор проб" и так далее по цепочке, пока импортер не станет более сговорчивым", — приводит жалобу одного из импортеров издание.

Процедура таможенного контроля является сложной и имеет несколько этапов.

"На каждую процедуру инспектора нужно физически забрать с офиса и привести на станцию, для взвешивания вагон-цистерны необходимо организовать маневровые работы тепловоза для постановки вагона на железнодорожные весы. Для отбора проб опять маневровые работы с подачей вагонов уже на обесточенный путь, плюс такая мелочь как предоставить пробоотборник, специальную тару, стальные ж/д пломбы, найти человека, который полезет на цистерну для отбора образцов, упаковать пробы, опять-таки привезти инспектора и оплатить отправку посылки в лабораторию", — описывает процедуру глава одной из компаний-импортеров.

По его словам, единственной целью действий таможенного инструктора является заставить импортера дать взятку за "ускорение" этих процедур.

Отмечается, что в некоторых случаях, после физического осмотра груза, который можешь занять примерно одну неделю, таможенные инспекторы прибегают к так называемому механизму "определения таможенной стоимости".

"Инспектор присылает типовой запрос предоставить дополнительные документы, подтверждающие таможенную стоимость: "прайсы", биржевые котировки, справки ДЗИ (Госвнешинформ), инвойсы с завода и так далее. После получения всех этих документов, у таможни есть 10 дней на то,чтобы подумать над ценой груза", — описывает импортер ситуацию, с которой столкнулся на Харьковской таможне.

В итоге после этих процедур таможенный инспектор имеет возможность отказать в оформлении на основании "невозможности определить код УКТ ВЭД".

"Если импортер оказался твердолобым и за две недели так и не понял намеков, не пришел "решать вопрос", таможня выдает "козырь" — карточку отказа в таможенном оформлении, на основании невозможности определить код товара, предлагая оформить товар как тяжелый либо средний дистиллят (ДТ/бензин), оплатив максимально возможный акциз по ставке €213,5/ 1 тыс. литров. Это плюс 400 тыс. грн на одном вагоне", — заявил один из импортеров, столкнувшийся с подобной проблемой на Черниговской таможне.

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