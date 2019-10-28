На украинско-словацкой границе образовалась огромная очередь из грузовиков

На украино-словацкой границе возле КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" образовалась очередь из 450 грузовиков, протяжность которой более 10 км.

Об этом сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни ГФС Алла Дацюк в комментарии "Укринформу".

"Сейчас на выезд из Украины возле КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" на словацкой границе скопилось 450 грузовиков, очередь образовалась на объездной дороге возле Ужгорода, она составляет более 10 км", - сказала Дацюк.

По ее словам, такая напряженная ситуация на границе наблюдается уже почти неделю - грузовиков ежедневно становится больше.

"Причина в том, что закончились разрешения на движение грузовиков по Польше, и все едут на Словакию, где эти разрешения есть и дешевле польских. Следовательно, ситуация будет оставаться напряженной и дальше, пока не выдадут новые польские разрешения", - уточнила пресс-секретарь.

На Закарпатской таможне заверили, что работают в штатном режиме. Впрочем, советуют водителям выбирать другие пункты для перехода через границу Украины с ЕС.

Как сообщаи Українські Новини, в то время, как таможню обвиняют в искусственных задержках при оформлении, 25 октября на Закарпатском таможенном пункте "Ужгород" на границе со Словакией скопилось 350 грузовых транспортных средств (фур) из-за отсутствия разрешения Польши на международные грузоперевозки.