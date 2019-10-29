З'їзд суддів обрав нову суддю КС

З'їзд суддів обрав Галину Юровську суддею Конституційного Суду.

За її кандидатуру проголосували 145 делегатів з'їзду з 280, передають Українські Новини.

Інші 14 кандидатур не набрали необхідних 141 голосу.

Юровська - суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці.

Вона також є кандидатом юридичних наук, заслуженим юристом України.

Юровська народилася 30 листопада 1961 року в Хмельницькому.

Закінчила Харківський юридичний інститут.

Працювала спочатку в Хмельницькому обласному суді, потім - в Апеляційному суді Київської області, а з 2011 року - у Вищому спецсуді.

З 2016 року працює в Національній школі суддів.

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