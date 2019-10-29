З'їзд суддів обрав нову суддю КС

З'їзд суддів обрав Галину Юровську суддею Конституційного Суду. За її кандидатуру проголосували 145 делегатів з'їзду з 280, передають Українські Новини. Інші 14 кандидатур не набрали необхідних 141 голосу. Юровська - суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці. Вона також є кандидатом юридичних наук, заслуженим юристом України. Юровська народилася 30 листопада 1961 року в Хмельницькому. Закінчила Харківський юридичний інститут. Працювала спочатку в Хмельницькому обласному суді, потім - в Апеляційному суді Київської області, а з 2011 року - у Вищому спецсуді. З 2016 року працює в Національній школі суддів. Як повідомляли Українські Новини, діючий склад ВККС розпустили і скоротили кількість членів комісії з 16 до 12. Тим часом генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич стурбована судовою реформою Зеленського. А екс-голова КС Шевчук вимагає негайно відновити його на посаді та назвав своє звільнення антиконституційним переворотом.