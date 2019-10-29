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29 жовтня 2019, вівторок, 19:45 30
Життя 2019-10-29T20:02:57+02:00
Українські Новини
Листопад в Києві розпочнеться з різкого потепління

Листопад в Києві розпочнеться з різкого потепління

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Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

У Києві після заморозків і холодної погоди, в неділю, 3 листопада, температура повітря підвищиться до 10 градусів, а з понеділка, 4 жовтня, потеплішає до +16 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Кияни! Якщо ви змерзли і перебігаєте жваво і коротко від офісу до машини та від кав`ярні до маршрутки, хай вас буде гріти думка про потепління. Вже з найближчої неділі, з 3-го листопада, з переходом на наступний тиждень, температура повітря суттєво підвищиться (див. діаграму) Вдень у неділю очікується до +10 градусів, а далі до +12+16 градусів!"- написала синоптик.

Наразі атмосферний фронт може призвести до невеликих дощів.

"А зараз нас проходить атмосферний фронт, тому може впасти пару крапель на носа", - зазанчила Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 08:30 28 жовтня всі області розпочали опалювальний сезон, підключення систем опалення житлового фонду почалося в 16 областях і Києві.

Раніше синоптики попереджали про серйозне похолодання протягом останніх чисел жовтня.

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