Рада ратифікувала угоду з США щодо FATCA

Верховна Рада ратифікувала угоди між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) і пов'язані законопроекти.

За прийняття законопроекту №0001 в цілому проголосували 310 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Міжурядову угоду для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" підписали 7 лютого 2017 року Києві Україна та США.

Для її здійснення і врегулювання порядку виконання фінансовими установами України вимог закону FATCA були розроблені зміни в українське законодавство, зокрема, в Податковий кодекс і закони "Про банки і банківську діяльність" та "Про депозитарну систему України".

Зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність" вносяться в частині порядку розкриття банківської таємниці, а в Закон України "Про депозитарну систему України" - в частині доступу до інформації, що міститься в системі депозитарного обліку.

Порядок розкриття такої інформації в першому випадку встановлюється Національним банком України, у другому - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за погодженням із Мінфіном та Державною фіскальною службою (ДФС).

Зазначені зміни в законодавство України дають змогу здійснювати обмін інформацією не тільки в рамках угоди щодо застосування положень FATCA, а й у рамках інших міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів, у т. ч. щодо здійснення автоматичного обміну інформацією відповідно до стандарту звітності CRS.

Обмін інформацією поки буде здійснюватися в односторонньому порядку - від України до США, але українська сторона в подальшому зможе провести консультації зі Сполученими Штатами про внесення змін до угоди в частині введення двостороннього обміну.

Як повідомляли Українські Новини, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов пропонує обговорити зміни в податкову систему, щоб зняти запитання фізичних осіб-підприємців (ФОП), стимулювати створення робочих місць, а також досягти збільшення зарплати і зменшити безробіття.

Раніше Верховна Рада ввела єдиний рахунок для сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ).