Нардеп Волошин пообіцяв притягнути до відповідальності журналіста Дроздова за розпалювання ненависті

Депутат Верховної Ради України Олег Волошин (фракція "Опозиційна платформа - За життя"), коментуючи дискримінаційні, принижуючі та розпалюючі ненависть висловлювання журналіста Остапа Дроздова на адресу російськомовних громадян України і мешканців Донбасу, пообіцяв притягнути його до кримінальної відповідальності та направити відповідні звернення до Державного бюро розслідувань (ДБР) та Національної рада з питань телебачення і радіомовлення.

Про це народний депутат заявив у соціальній мережі Facebook.

"...Прийняв у роботу. Сьогодні документи підуть в ГБР і Нацрада. Така "журналістика" нам не потрібна", - написав Волошин.

Нагадаємо, 26 жовтня в ефірі "5 каналу", що належить колишньому Президенту України Петру Порошенку, львівський журналіст Остап Дроздов закликав позбавити українського громадянства всіх мешканців "Л/ДНР".

29 жовтня журналістка Олеся Медведєва заявила про намір подати заяву про скоєння злочину проти телеведучого Дроздова, який назвав мешканців Донбасу "пропащими" та запропонував відбирати у них українські паспорти.

Того ж дня генеральний продюсер телеканалу Zik Наталія Влащенко, на якому раніше працював Дроздов, охарактеризувала журналіста як "боягузливого, порожнього, скандального, який роками розпалює ворожнечу".

Як повідомляли Українські Новини, 30 травня 2018 року телеведучий Дроздов заявив, що на території України російськомовним громадянам немає місця. Як стверджує журналіст, російськомовні "чи повинні зникнути як вид", або виїхати жити до іншої країни.