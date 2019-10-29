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29 жовтня 2019, вівторок, 15:46 22
Верховна Рада і партії 2019-10-29T17:45:02+02:00
Українські Новини
Арахамія впевнений, що серед слуг народу в фінкомітеті корупціонерів немає

Арахамія впевнений, що серед слуг народу в фінкомітеті корупціонерів немає

Корупція, Слуга народу, Олександр Дубінський, Давид Арахамія, Фінкомітет
Давид Арахамія. Фото: Макс Левін/Lb.ua
Давид Арахамія. Фото: Макс Левін/Lb.ua

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який пройшов поліграф, вважає, що серед членів фінансового комітету від його фракції немає корупціонерів.

Про це Арахамія журналістам, передають Українські Новини.

"У нас є узгоджена позиція: всі члени комітету - представники "Слуги народу"... ніхто там не є корупціонером, і ми всі вирішили повну транспарентність продемонструвати", - сказав він.

Зокрема, журналісти повідомляли, що депутати від "Слуги народу" не підтримали на засіданні комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендацію до прийняття законопроекту №2047-д про скасування необхідності внесення інформації та отримання її з електронної бази звітів про оцінку нерухомості з допомогою платних електронних майданчиків.

За словами Арахамії, фракція має намір скасувати платні майданчики і голосувати за відповідні зміни.

Заяви про можливе одержання хабара голова "Слуги народу" вважає інформаційною атакою на політсилу.

При цьому член комітету від фракції Олександр Дубинський заявив журналістам, що один з однопартійців поширював інформацію про отримання хабарів, переслідуючи свої цілі.

Голова фракції додав, що за ним йде внутрішнє розслідування.

Назвати депутата політики відмовилися.

Як повідомляли Українські Новини, 23 жовтня Дубінський покликав Арахамію пройти поліграф і спочатку сам дав свідчення, де запевнив, що не отримував пропозицій і не брав хабар за голосування на комітеті за рекомендацію Раді прийняти законопроект №2047-д.

Раніше "Слуга народу" планувала перевірити своїх депутатів на поліграфі через підозри в корупції.

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